Manifestaciones y disturbios se intensifican en Irán; gobierno responde con represión

Gobierno responde con represión a protestas en Irán. Fotos: Reuters

Las manifestaciones y disturbios contra el gobierno iraní se intensificaron este fin de semana en distintas ciudades del país, en lo que ya se considera la mayor ola de protestas en años, mientras las autoridades advirtieron que endurecerán la represión para contener el descontento social.

Los disturbios se registraron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una nueva advertencia sobre una posible intervención, en un contexto marcado por un apagón de internet que ha dificultado dimensionar la magnitud real de las movilizaciones.

Protestas se extienden por todo el país

De acuerdo con reportes de medios estatales y material verificado por la agencia Reuters, grandes multitudes salieron a las calles de Teherán y otras ciudades, donde se observaron fogatas encendidas durante la noche y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente como una reacción a la inflación y el deterioro económico, pero rápidamente tomaron un cariz político, con consignas que exigen el fin del régimen clerical que gobierna Irán desde 1979.

Las autoridades reportaron que un edificio municipal fue incendiado en Karaj, al oeste de Teherán, hecho que atribuyeron a manifestantes. La televisión estatal también transmitió funerales de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en enfrentamientos en ciudades como Shiraz, Qom y Hamedán.

Gobierno acusa terrorismo y despliega fuerzas de seguridad

Ante la escalada de disturbios, la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) acusó a “grupos terroristas” de estar detrás de los hechos violentos y afirmó que salvaguardar el sistema de gobierno es una “línea roja”.

Un testigo en el oeste del país declaró por teléfono que elementos de la Guardia Revolucionaria disparaban en su zona, aunque pidió no ser identificado por razones de seguridad. En tanto, la agencia semioficial Tasnim informó sobre la detención de al menos 100 presuntos alborotadores armados en Baharestan, cerca de Teherán.

El ejército regular iraní también emitió un comunicado en el que aseguró que protegerá los intereses nacionales, la infraestructura estratégica y la propiedad pública.

Balance preliminar de víctimas y detenciones

El grupo iraní de derechos humanos HRANA informó que, hasta ahora, al menos 50 manifestantes y 15 agentes de seguridad han muerto, mientras que unas 2 mil 300 personas han sido arrestadas en el contexto de las protestas.

Las autoridades iraníes han responsabilizado a Estados Unidos e Israel de fomentar el descontento social, acusación que ambos países han rechazado en episodios similares del pasado.

Oposición en el exilio llama a intensificar la revuelta

Desde el exterior, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y una de las voces más visibles de la oposición en el exilio, llamó a ampliar las protestas y convertirlas en una revuelta abierta contra el régimen.

En un video difundido en la red social X, Pahlavi afirmó que el objetivo ya no es solo salir a las calles, sino tomar y mantener los centros de las ciudades, y aseguró que se prepara para regresar a Irán.

Trump declaró que no está dispuesto por ahora a reunirse con Pahlavi, lo que sugiere que Washington observa el desarrollo de la crisis antes de definir su postura frente a la oposición iraní.

