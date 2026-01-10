Prensa en Venezuela denuncia falta de libertad tras detenciones

GENERANDO AUDIO...

La prensa venezolana enfrenta un escenario de riesgo y desconfianza tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional. El pasado 5 de enero, 14 periodistas fueron detenidos en Venezuela mientras cubrían la toma de posesión del nuevo Legislativo, denunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

Aunque los comunicadores fueron liberados horas después, el gremio advierte que la libertad de prensa en Venezuela sigue sin garantías. De acuerdo con el CNP, el episodio confirma que, pese al cambio de administración, no hay señales claras de mejora para el ejercicio periodístico ni para la libertad de expresión.

Detenciones de periodistas en Venezuela durante la Asamblea Nacional

Las detenciones de periodistas ocurrieron por documentar aspectos de la sesión que no formaban parte de la imagen oficial. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, explicó que hubo poca tolerancia del poder gubernamental y que los comunicadores que captaron imágenes fuera del margen permitido fueron arrestados.

Cárdenas subrayó que este hecho no es aislado. Aunque los 14 periodistas recuperaron su libertad, 21 periodistas permanecen encarcelados en el país, como parte de una práctica que el gremio califica como intencional para limitar la cobertura informativa.

Libertad de expresión en Venezuela, sin señales de mejoría

Para el gremio periodístico, la situación actual confirma que la libertad de expresión en Venezuela se encuentra seriamente comprometida. Cárdenas señaló que existe una política de Estado orientada a silenciar la disidencia y evitar que la población conozca lo que ocurre en el país.

Tres frentes de control contra la prensa venezolana

El Colegio Nacional de Periodistas identifica tres problemáticas que han obligado a medios y reporteros a operar bajo presión:

Control institucional de los medios , con cierres, negativas de concesiones y persecución directa.

, con cierres, negativas de concesiones y persecución directa. Control autoritario , mediante sanciones desproporcionadas que criminalizan la opinión y el ejercicio periodístico.

, mediante sanciones desproporcionadas que criminalizan la opinión y el ejercicio periodístico. Control gremial e institucional, que deriva en autocensura por miedo a represalias.

Según Cárdenas, este entorno genera temor permanente y reduce la capacidad de los periodistas para informar con libertad, afectando directamente la calidad democrática.

Miedo, desconfianza y presión internacional

Aunque existen gestiones y documentación presentadas para exigir la liberación de presos políticos, el gremio mantiene reservas. Denuncia falta de transparencia, ausencia de información oficial y continuas agresiones contra periodistas por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

Por ahora, la esperanza persiste, pero la desconfianza domina el panorama de la prensa en Venezuela, donde el ejercicio periodístico continúa bajo amenaza constante.

