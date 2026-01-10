“No queremos ser estadounidenses”, responde Groenlandia a Trump

GENERANDO AUDIO...

Groenlandia rechaza ser parte de Estados Unidos. Foto: AFP

Groenlandia rechazó de forma tajante la idea de convertirse en territorio estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump volviera a amenazar con el uso de la fuerza para anexionar la isla autónoma de Dinamarca, rica en minerales y estratégica en el Ártico. Ante ello, todos los partidos del Parlamento groenlandés respaldaron esta postura.

El republicano insiste en que el control de Groenlandia es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos ante el aumento de la actividad militar de Rusia y China en la región ártica. El viernes, Trump afirmó que logrará su objetivo “por las buenas o por las malas”, lo que detonó una respuesta política inmediata en la isla.

Groenlandia dice no a Estados Unidos y defiende su autodeterminación

La noche de este viernes, los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia emitieron una declaración conjunta: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”. Por ello, cuatro fuerzas políticas del gobierno y el partido de la oposición, que incluso impulsa una rápida independencia de Dinamarca, firmaron el documento.

Los dirigentes subrayaron que “los groenlandeses deben decidir el futuro de Groenlandia”, cerrando filas frente a cualquier intento externo de anexión. La postura refuerza la idea de autodeterminación del territorio.

Alarma entre aliados europeos

Las amenazas de Donald Trump preocupan a Dinamarca y a los aliados europeos, quienes observan con alarma cualquier intento de tomar la isla por la fuerza. Por ahora, Groenlandia mantiene una postura unificada: no a la anexión y sí a decidir su propio futuro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y representantes de Groenlandia para analizar la situación.

