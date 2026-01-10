Más de 36 horas sin internet no frenan protestas en Irán; hijo del sah llama a continuar

GENERANDO AUDIO...

Hijo del sah llama a continuar protestas en Irán. Foto: AFP

Las protestas antirrégimen continuaron el viernes en las principales ciudades de Irán, pese a un apagón nacional de internet que llevaba 36 horas, mientras Reza Pahlavi, hijo del último sah, llamó desde Estados Unidos a los opositores a tomar y mantener los centros urbanos.

El corte de internet, reportado por el observatorio NetBlocks, busca limitar la difusión de imágenes y videos de las manifestaciones, aunque AFP verificó concentraciones en Teherán, Mashhad, Tabriz, Qom y Hamedán.

“La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, alertó el cineasta Jafar Panahi en Instagram.

Manifestaciones masivas pese a la censura

En Saadatabad, Teherán, manifestantes realizaron caceroladas y corearon consignas contra Jamenei, mientras automovilistas tocaban el claxon en apoyo. En Hamedán, un hombre ondeó la bandera del sah en medio de hogueras y bailes.

En Punak, un distrito de Teherán, se registraron personas bailando alrededor de una fogata sobre una autopista. En Vakilabad, Mashhad, manifestantes marcharon cerca de uno de los santuarios chiitas más importantes, coreando “¡Muerte a Jamenei!”, según videos difundidos en redes, que no pudieron verificarse de inmediato.

Llamado del hijo del sah y apoyo internacional

Desde Estados Unidos, Reza Pahlavi calificó como “magnífica” la afluencia a las protestas y exhortó a la oposición a organizar acciones más focalizadas durante el fin de semana:

“Nuestro objetivo ya no es solo salir a la calle. El objetivo es prepararse para tomar y mantener los centros urbanos”, dijo Pahlavi.

El presidente estadounidense Donald Trump consideró prematuro que Pahlavi asuma un rol de liderazgo, aunque el secretario Marco Rubio aseguró en X que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní”.

Balance de víctimas y postura de las autoridades

La organización Iran Human Rights reportó al menos 51 muertos hasta ahora. Las autoridades iraníes informaron también de bajas entre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, un reporte de Time afirma que hay más de 200 muertos por la represión.

El líder supremo Alí Jamenei acusó a los manifestantes de ser “vándalos” y responsabilizó a Estados Unidos de impulsar las protestas, advirtiendo que la República Islámica no dará marcha atrás.

La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi alertó sobre el riesgo de una “masacre bajo el apagón de comunicaciones”, mientras que Trump reiteró que Estados Unidos no descarta acción militar si la situación escala.

