Papa León XIV alerta sobre peligros de chatbots y algoritmos en la IA

GENERANDO AUDIO...

El Papa advirtió que la IA tiene riesgos para la sociedad. Foto: Reuters

El papa León XIV advirtió este sábado sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y la falta de transparencia en los algoritmos que regulan el funcionamiento de los chatbots, incluidos ChatGPT y Gemini, a los que calificó de “especialmente eficaces en la persuasión oculta”.

El pontífice peruanoestadounidense señaló que los modelos de IA reflejan la visión de quienes los construyen y que, al reproducir estereotipos y prejuicios presentes en los datos, pueden imponer modos de pensar y aproximaciones a la realidad, según un mensaje difundido con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Riesgos de concentración y uso de la IA

León XIV denunció que solo unas pocas empresas controlan esta fuerza invisible que afecta a la sociedad, y alertó sobre los sistemas que presentan probabilidades estadísticas como conocimiento, ofreciendo aproximaciones en lugar de certezas.

El papa enfatizó que el reto no es detener la innovación digital, sino gobernarla y ser conscientes de su carácter ambivalente, destacando la importancia de la alfabetización digital y la educación sobre medios de comunicación e inteligencia artificial en todos los niveles educativos.

Preocupaciones sobre la IA militar

Hace un mes, León XIV advirtió sobre la carrera por la IA en el ámbito militar, calificando como destructivo delegar en máquinas decisiones sobre la vida y la muerte de las personas.

El pontífice reafirma su postura de alerta frente a la expansión de la IA, instando a un uso responsable y transparente de la tecnología que integre educación y conciencia social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.