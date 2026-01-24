En Francia, Danone retira leche infantil del mercado

GENERANDO AUDIO...

Danone retira leche infantil del mercado por posible contaminación. Foto: Getty

El gigante agroalimentario Danone anunció este viernes el retiro de lotes de leche infantil en varios mercados, como medida preventiva ante una posible contaminación con cereulida, una toxina que puede provocar diarrea y vómitos. La decisión se da en un contexto de alertas sanitarias que ya involucraron a Nestlé y Lactalis.

En las últimas semanas, la industria de la fórmula infantil ha enfrentado retiros en distintos países por productos que podrían estar contaminados con cereulida, lo que encendió las alarmas de autoridades sanitarias. En Francia, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, confirmó que la leche potencialmente contaminada ya fue retirada del mercado.

Danone informó que suprimió “un número muy limitado de lotes” para cumplir con las recomendaciones de las autoridades locales de seguridad alimentaria. Horas más tarde, el grupo precisó que retiró voluntariamente dos lotes en Francia, como medida de precaución, sin detallar afectaciones a otros productos.

Retiro de Lactalis alcanza a España y América Latina

El anuncio de Danone se suma a la retirada previa realizada por Lactalis, que afectó a 18 países y territorios. Entre ellos se encuentran España, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, de acuerdo con la información oficial.

Estas medidas se han adoptado como parte de una estrategia preventiva para evitar riesgos a la salud infantil, mientras las autoridades continúan evaluando los lotes implicados y fortalecen los controles sanitarios en la cadena de producción.

Investigaciones en Francia tras muertes de bebés

En Francia, se abrieron dos investigaciones tras la muerte de dos bebés que consumieron leche infantil retirada por Nestlé debido a una “posible contaminación” por cereulida. Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se ha establecido una relación causal entre los decesos y el consumo del producto.

Mientras tanto, los fabricantes involucrados han señalado que colaboran con las autoridades y que las retiradas responden a un principio de precaución, en espera de resultados concluyentes.

La cereulida es una toxina asociada a bacterias que, en ciertos casos, puede generar síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea. Por ello, las autoridades sanitarias han reforzado las revisiones y recomendaciones en torno a la leche infantil, un producto considerado de alto riesgo por su población consumidora.

