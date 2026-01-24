Nevadas y lluvias dejan al menos 61 muertos en Afganistán

GENERANDO AUDIO...

Fuertes eventos climáticos dejan 61 muertos en Afganistán. Foto: AFP

Al menos 61 personas murieron en Afganistán entre el miércoles y el viernes a causa de fuertes nevadas y lluvias, de acuerdo con un balance provisional difundido este sábado por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA).

El organismo informó además que 110 personas resultaron heridas y que 458 viviendas quedaron parcial o totalmente destruidas, principalmente en provincias del norte y del centro del país, según un mapa publicado por la propia autoridad en la red social X.

Provincias afectadas por las nevadas y lluvias en Afganistán

Las afectaciones más graves se concentran en regiones del norte y centro del país, donde las condiciones climáticas han provocado bloqueos carreteros, aislamiento de comunidades y daños a la infraestructura habitacional, detalló la ANDMA.

Las autoridades no descartaron que el número de víctimas pueda aumentar conforme avanzan las labores de evaluación en zonas de difícil acceso.

Llaman a evitar traslados

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios, debido a que numerosas carreteras permanecen bloqueadas o cubiertas de nieve.

Entre los tramos más afectados se encuentra la autopista de Salang, una de las principales vías del país, que se mantiene completamente cerrada al tránsito, según autoridades locales de la provincia oriental de Parwan.

Respuesta de emergencia en zonas afectadas

En la provincia de Bamyan, en el centro de Afganistán, las autoridades informaron que se distribuyeron alimentos a automovilistas que quedaron atrapados en un paso de montaña debido a las intensas nevadas.

Las autoridades de gestión de desastres continúan con las tareas de asistencia y monitoreo ante la persistencia de condiciones climáticas adversas.

