Menor de 12 años pierde la vida tras mordida de tiburón en Australia

Mordida de tiburón cobra la vida de un menor de 12 años en Australia. Foto: AFP

Este sábado, un niño de 12 años falleció tras ser mordido por un tiburón en Sídney, Australia, según informó la familia del menor.

Lorena y Juan Antic, padres de la víctima, identificado como Nico Antic, explicaron que las lesiones que el tiburón le provocó causaron su muerte. El incidente ocurrió la semana pasada mientras el niño nadaba con sus amigos y saltaban al agua desde una roca de seis metros. “Nos parte el corazón comunicar que nuestro hijo, Nico, ha fallecido”, expresaron los padres en un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, una lancha policial rescató a Antic mientras presentaba una hemorragia grave. Posteriormente, los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital cercano en estado crítico, donde finalmente perdió la vida.

Hay más casos de mordidas de tiburón en la zona

La región de Sídney registró cuatro ataques de tiburón en apenas dos días, situación que obligó a las autoridades a cerrar decenas de playas. El fallecimiento de Antic representa la tercera víctima mortal en la zona recientemente.

Los científicos consideran que el crecimiento de la población en las costas australianas y el aumento de la temperatura del océano alteran los patrones migratorios de los tiburones, factores que podrían contribuir al incremento de estos encuentros violentos.

