Captura de Maduro reconfiguraría el narcotráfico en América, advierte especialista

La detención de Nicolás Maduro provocaría una reconfiguración del crimen organizado en América, con cambios en rutas del narcotráfico, debilitamiento de redes criminales y mayor presión política de Estados Unidos, consideró el especialista Víctor Manuel Sánchez, en una entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno.

¿Cómo impacta la captura de Maduro en el narcotráfico?

De acuerdo con el analista, hay, al menos, cinco puntos importantes:

La ruta por la que se traficaba.

Uno de los principales efectos sería el cierre gradual de la ruta del Caribe, utilizada para el tráfico de cocaína desde puertos venezolanos como La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo hacia Estados Unidos y Europa.

Debilitamiento de organizaciones criminales ligadas a Venezuela

El especialista señaló que, bajo la protección de redes de funcionarios corruptos, crecieron grupos como el Tren de Aragua, así como otras organizaciones regionales. Con la presión internacional tras la detención de Maduro, estas estructuras podrían debilitarse o fragmentarse.

El juicio de Maduro escaparate donde saldrán nombres

El eventual juicio en Estados Unidos funcionaría como un escaparate judicial, donde podrían surgir nombres de funcionarios de distintos países vinculados con esquemas de corrupción y narcotráfico, a partir de testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía.

Escarmiento a políticos ligados al narcotráfico

Con la captura de Nicolás Maduro, se da un mensaje de para los políticos que puedan estar coludidos con el crimen organizado, pues, “si a esto le sucedió a un presidente, pues le puede suceder a cualquier político en la región”, consideró

“Entonces, pues estos políticos que ayudan al crimen organizado, al menos van a ser más cuidadosos de ahora en adelante en este tipo de relaciones”

La fuerza que da al gobierno de Donald Trump

De acuerdo con el analista, el quinto aspecto es la fuerza que tiene ahora el Gobierno de Estados Unidos.

“El quinto, que creo que es el que más impacta a México, es que a final de cuentas lo sucedido con Maduro fortalece, aún y cuando se pueda discutir la legalidad de la detención, fortalece al gobierno de Donald Trump. Y entonces esto le da una ventaja mayor a la que ya tenía a la hora de negociar cosas”

