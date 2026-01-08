Trump advierte a Irán: EE. UU. “golpeará muy duro” si matan a manifestantes

GENERANDO AUDIO...

Manifestaciones en Irán cumplen ya 12 días. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán al señalar que su Gobierno “golpeará muy duro” si las autoridades iraníes comienzan a matar manifestantes, en medio de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre.

En entrevista con el presentador Hugh Hewitt, Trump afirmó que su administración sigue de cerca la situación y acusó a Teherán de recurrir de forma recurrente a la violencia durante disturbios internos.

“Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios, los golpearemos muy duro”, declaró.

Protestas dejan decenas de muertos y se extienden por casi todo Irán

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán protestaron contra el aumento de precios y el colapso del rial, lo que detonó movilizaciones similares en otras ciudades.

Desde entonces, las protestas se han extendido a 25 de las 31 provincias del país, según un recuento basado en reportes oficiales y medios locales.

El balance de víctimas es contradictorio.

Un recuento basado en información oficial iraní reporta al menos 21 muertos , incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. En contraste, la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, eleva la cifra a al menos 45 manifestantes muertos, entre ellos ocho menores de edad.

Irán corta internet e intensifica la represión

La ONG de monitoreo digital Netblocks informó que Irán enfrenta un corte de internet a escala nacional, como parte de una serie de medidas de censura digital implementadas durante las protestas.

De acuerdo con IHR, el miércoles fue la jornada más violenta, con 13 manifestantes muertos, además de cientos de heridos y más de 2 mil personas detenidas.

Videos verificados muestran a manifestantes coreando consignas contra el régimen, incluyendo referencias a la dinastía Pahlavi, derrocada en 1979, y llamados directos contra el líder supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

