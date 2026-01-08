Gobierno de Delcy Rodríguez es “absolutamente temporal”, afirma María Corina Machado

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Foto: Reuters

María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, aseguró que el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta interina venezolana, es “absolutamente temporal”. La también galardonada con el premio Nobel de la Paz, destacó que se trata de una situación inestable, pues, se mantiene el régimen.

“Absolutamente temporal y el objetivo es que sea un proceso lo más corto. Absolutamente, lo más corto y rápido posible. Es una situación completamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse, asimismo”, María Corina Machado, opositora venezolana

Machado aseguró que, para que la transición pueda avanzar, es necesario la liberación de los presos políticos y la eliminación de los actos de represión desde el Estado.

“En esta fase, antes de que avance la transición, que va a avanzar, parte de la liberación de todos los presos políticos, parte de la eliminación de toda la represión y el desmontaje de la estructura que persigue y que aterroriza porque es terrorismo de estado puro y duro… Estamos en un proceso de transmisión que dio un primer paso y tenemos que evolucionar lo más rápido posible a las siguientes fases”, María Corina Machado

“Habrá elecciones limpias y libres”: María Corina Machado

Al ser cuestionada sobre las posibles elecciones en Venezuela, la líder opositora aseguró que habrá comicios los cuales serán “limpios y libres”.

“Evidentemente, tendremos elecciones limpias y libres en Venezuela. Nadie puede decir cuando y mucho menos cuáles son los pasos para llegar ahí”, destacó María Corina Machado

Además, destacó que para llegar a un panorama electoral favorable para Venezuela es necesario hacer una serie de cambios que, dijo, están “clarísimos”.

“Obviamente, una elección que sea realmente legítima implica hacer cambios muy importantes en el sistema electoral que los tenemos clarísimos, sabemos exactamente lo que hay que hacer. Los mejores expertos han estado trabajando”

Finalmente, reiteró que volverá a Venezuela, aunque no dio detalles de su regreso al país latinoamericano.

“Nos vamos a encontrar en Venezuela. Nos vamos a abrazar durísimo. Nos vamos a reconocer unos a otros como el mundo hoy nos reconoce con admiración”, afirmó María Corina Machado

