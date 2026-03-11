José Antonio Kast jura como presidente de Chile y se convierte en el mandatario más radical de derecha desde Pinochet

GENERANDO AUDIO...

Foto; AFP

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió este miércoles 11 de marzo de 2026 la presidencia de Chile durante una ceremonia en el Congreso en Valparaíso, donde juró el cargo y relevó al mandatario Gabriel Boric, quien gobernó el país durante los últimos cuatro años.

🔴🇨🇱#Ahora | José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile 👇 pic.twitter.com/crp6STHUzf — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Con su llegada al poder, Kast se convierte en el presidente de derecha más radical en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet.

“Sí, juro”, expresó el nuevo mandatario durante el acto solemne ante el pleno del Congreso, realizado en la ciudad de Valparaíso, a unos 110 kilómetros de Santiago.

Kast promete mano dura contra delincuencia y migración

El nuevo presidente, de 60 años, llega al poder con la promesa de instaurar un “gobierno de emergencia” enfocado en combatir la delincuencia y la inmigración irregular, dos de las principales preocupaciones de la población.

“Las cosas van a cambiar”, afirmó Kast ante la prensa minutos antes de asumir el cargo.

Su discurso de orden ha logrado captar el respaldo de ciudadanos que demandan medidas más firmes contra el crimen.

Seguridad domina el debate político en Chile

Aunque en los últimos años aumentaron delitos como asesinatos y secuestros, Chile continúa siendo uno de los países con menor tasa de homicidios en América Latina.

En 2025, la tasa fue de 5.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región.

Durante la campaña electoral, Kast presentó al país como enfrentando una fuerte crisis de seguridad y realizó varios discursos detrás de vidrio blindado.

El ultraderechista ganó las elecciones presidenciales de diciembre frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

Fotos: Reuters

Asistieron líderes regionales a la ceremonia de investidura

A la ceremonia de investidura asistieron varios líderes internacionales, entre ellos Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador).

También estuvieron presentes el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y la líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel.

🇨🇱🇻🇪María Corina Machado asiste a la toma de posesión de José Antonio Kast



Kast asumirá como presidente de Chile este miércoles en Valparaíso.pic.twitter.com/dA3amd6YWd — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

La llegada de Kast se suma al crecimiento de gobiernos de derecha en América Latina.

Kast presenta gabinete para enfrentar “emergencia nacional”

El nuevo mandatario presentó un gabinete ministerial que, según explicó, estará enfocado en enfrentar lo que considera una “emergencia nacional”.

Dos de los futuros ministros fueron abogados del exdictador Augusto Pinochet, cuyo régimen dejó 3 mil 200 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990.

Además, Kast designó a una activista antiaborto como ministra de la Mujer.

Analistas advierten que el equipo de gobierno podría enfrentar dificultades en el Congreso debido a su escasa experiencia en negociación política.

Kast renuncia al Partido Republicano tras asumir la presidencia

Durante la mañana del miércoles, Kast renunció formalmente al Partido Republicano, la organización política que fundó en 2017.

El gesto es habitual entre nuevos mandatarios chilenos y busca mostrar independencia frente a su partido político.

Tensiones durante la transición de gobierno

La llegada de Kast al poder estuvo marcada por tensiones con el gobierno saliente de Gabriel Boric.

La semana previa a la toma de posesión, el nuevo mandatario suspendió la coordinación de la transición tras acusar al gobierno de ocultar información sobre un proyecto de cable submarino de fibra óptica para conectar Chile con China.

Aunque posteriormente se restableció la transición, el episodio dejó señales sobre el estilo político del nuevo presidente.

Durante la campaña electoral, Kast evitó responder algunas preguntas sobre su admiración por Augusto Pinochet y su rechazo total al aborto.

Tampoco detalló cómo planea cumplir promesas como recortar el gasto público en 6 mil millones de dólares o expulsar a más de 330 mil migrantes indocumentados.

