¿Aranceles o respaldo? Trump presiona al mundo por Groenlandia

Donald Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que podría imponer aranceles a países que no respalden su intención de que Washington controle Groenlandia, territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN. Se trata de la primera ocasión en la que el mandatario plantea el uso de medidas comerciales como herramienta de presión en este tema.

Durante una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca, Trump señaló que la isla ártica es clave para los intereses estratégicos de su país y advirtió que podría recurrir a los aranceles como mecanismo de negociación.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, declaró.

Trump insiste en el control de Groenlandia por motivos de seguridad

El mandatario estadounidense ha reiterado en distintos momentos que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su ubicación estratégica en el Ártico y a su amplio suministro de minerales. Incluso, no ha descartado públicamente el uso de la fuerza para hacerse con el control del territorio, aunque hasta ahora no había mencionado la imposición de aranceles como vía de presión.

Más tarde, Trump reiteró sus argumentos y aseguró que mantiene conversaciones con la OTAN sobre el futuro de la isla.

“Necesitamos Groenlandia con urgencia para la seguridad nacional. Si no la tenemos, tendremos un gran vacío en la seguridad nacional, especialmente en lo que respecta a lo que estamos haciendo con la Cúpula Dorada”, afirmó ante la prensa.

¿Qué son los aranceles y cómo afectan a un país?

Los aranceles son impuestos que un país aplica a los productos importados desde el extranjero. Su objetivo puede ser proteger a la industria nacional, recaudar ingresos o presionar políticamente a otros gobiernos.

Cuando un país eleva el porcentaje de los aranceles, los productos importados se encarecen, lo que puede provocar:

Aumento de precios para consumidores y empresas.

para consumidores y empresas. Reducción del comercio bilateral , al volverse menos competitivos los bienes extranjeros.

, al volverse menos competitivos los bienes extranjeros. Tensiones diplomáticas y comerciales , que incluso pueden derivar en represalias.

, que incluso pueden derivar en represalias. Impacto negativo en economías dependientes de exportaciones, al perder acceso preferencial a mercados clave.

En el contexto internacional, el uso de aranceles como herramienta política suele generar fricciones entre aliados, especialmente cuando involucra a países miembros de bloques como la OTAN.

Groenlandia y una postura que escala la tensión internacional

Trump ha insistido durante meses en que Estados Unidos debe controlar Groenlandia, y a principios de esta semana advirtió que cualquier escenario distinto a que la isla quede bajo control estadounidense sería “inaceptable”. La posibilidad de utilizar aranceles como mecanismo de presión marca un nuevo nivel en la retórica del mandatario y abre un frente de tensión con Dinamarca y otros aliados europeos.

Hasta el momento, ni el gobierno danés ni la OTAN han respondido públicamente a la advertencia sobre una eventual imposición de aranceles.

