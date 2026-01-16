Helicóptero israelí Black Hawk cae en Cisjordania durante maniobras de traslado

GENERANDO AUDIO...

Un helicóptero israelí Black Hawk cayó este viernes 16 de enero de 2026 en Cisjordania, mientras era trasladado para labores de mantenimiento, confirmó el Ejército de Israel. De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió durante un intento de recuperación del aparato, el cual se desprendió de los sistemas de sujeción y se estrelló sin que se reportaran víctimas.

El Ejército israelí detalló que la aeronave había realizado previamente un aterrizaje forzoso en una zona despoblada de Cisjordania, debido a las condiciones climatológicas adversas registradas a inicios de la semana. El aterrizaje ocurrió el martes, y desde entonces se llevaban a cabo maniobras para retirar el helicóptero del lugar.

Accidente durante maniobras de recuperación

Según el comunicado difundido por las autoridades militares, el helicóptero Black Hawk era remolcado por otra aeronave cuando ocurrió el accidente. Durante el proceso de traslado, el aparato dañado se soltó de las amarras utilizadas para el transporte y cayó al suelo.

El Ejército de Israel señaló que el incidente se registró en las inmediaciones de asentamientos de Gush Etzion, una zona ubicada en Cisjordania. A pesar de la cercanía con áreas habitadas, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a civiles, de acuerdo con la información oficial.

Investigación ordenada por la Fuerza Aérea

Tras el incidente, el comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del desprendimiento del helicóptero durante las maniobras de recuperación.

Las autoridades militares no han informado, hasta el momento, si el accidente provocó afectaciones adicionales a la infraestructura o si se tomarán medidas preventivas en procedimientos similares. Tampoco se han difundido detalles sobre el estado de la aeronave tras el impacto.

Uso de helicópteros Black Hawk por el Ejército de Israel

Los helicópteros Black Hawk, conocidos dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como Yanshuf, son utilizados de manera regular en operaciones militares. Estas aeronaves cumplen funciones de transporte y despliegue de personal en distintos escenarios operativos.

De acuerdo con la información oficial, los Black Hawk participan en misiones tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, principalmente para el traslado de tropas y apoyo logístico durante operaciones terrestres.

El Ejército de Israel reiteró que el incidente registrado este viernes no dejó víctimas y que el proceso de investigación se encuentra en curso para determinar responsabilidades y prevenir hechos similares.

