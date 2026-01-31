México recibió 11.2 millones de pasajeros en cruceros en 2025; 12% más que en 2024

México registró 11.2 millones de pasajeros en cruceros en 2025; Sectur destaca crecimiento y beneficios económicos.
México registró la llegada de 11.2 millones de pasajeros en cruceros durante 2025, lo que representó un crecimiento anual de 12%, informó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora. La funcionaria detalló que entre enero y diciembre se contabilizaron 3 mil 156 arribos a puertos nacionales, un aumento de 10.7% respecto a 2024.

La secretaria destacó que el turismo de cruceros impulsa el desarrollo económico en las zonas portuarias del país. “El turismo de cruceros es una herramienta poderosa para llevar desarrollo a los territorios, diversificar la actividad turística y asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes viven del turismo”, señaló.

Crecen los cruceros en México y destacan Pacífico y Golfo-Caribe

Rodríguez Zamora explicó que la región del Pacífico registró el mayor crecimiento relativo al recibir 3.6 millones de pasajeros en mil 134 arribos, lo que representó incrementos de 24.9% en visitantes y 18.2% en llegadas.

En esta zona sobresalió Ensenada, Baja California, que recibió 1.3 millones de pasajeros en 360 arribos, con alzas de 41.7% y 32.4%, respectivamente. También destacó Cabo San Lucas, Baja California Sur, con 1.1 millones de turistas en 285 arribos, lo que representó aumentos de 46% en pasajeros y 38.3% en arribos.

Por su parte, la región Golfo-Caribe concentró la mayor cantidad de visitantes, al registrar 7.6 millones de pasajeros en 2 mil 22 arribos, con incrementos de 6.7% y 6.8%, respectivamente.

Puertos turísticos impulsan economía y empleo

Dentro de esta región, el puerto de Mahahual, Quintana Roo, recibió 2.4 millones de pasajeros en 571 arribos, con crecimientos de 7.9% y 8.8%. Mientras que Puerto Progreso, Yucatán, contabilizó 463 mil pasajeros en 152 arribos, con aumentos de 46% en visitantes y 44.8% en llegadas.

La titular de Sectur también informó que el promedio de pasajeros por crucero pasó de 3,499 en 2024 a 3,541 en 2025, lo que representó un crecimiento de 1.2%, relacionado con mayor capacidad y ocupación de embarcaciones.

“Estos resultados reflejan que el turismo de cruceros vive un momento sólido en México y que su crecimiento se traduce en beneficios reales para las comunidades portuarias”, concluyó la funcionaria.

