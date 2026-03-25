Asesinan a candidato a congresista en Perú; fue atacado a ladrillazos

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Ataque a ladrillazos deja sin vida a candidato en Perú. Foto: Getty Images

El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fue asesinado a ladrillazos la noche del martes en el distrito de Chorrillos, en la capital de Perú.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el político fue atacado tras salir de una actividad partidista y posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Ataque ocurrió tras actividad política

De acuerdo con reportes preliminares, el candidato presidencial de la misma fuerza política, Álvaro Paz de la Barra, informó que Infante fue agredido en la vía pública.

“Él ha sido asesinado a ladrillazos”, declaró, al señalar que el ataque ocurrió cuando el candidato salía de un evento en el sur de Lima.

Según su testimonio, el político fue herido de gravedad en el lugar y trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas después.

Falleció en hospital tras la agresión

Infante fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa, donde recibió atención médica; sin embargo, no logró sobrevivir a las lesiones. El dirigente partidista indicó que tuvo conocimiento del hecho durante la madrugada, tras ser informado por familiares de la víctima.

Señalan que no fue un accidente

El partido político sostuvo que se trató de un ataque directo, descartando que el hecho haya sido accidental.

“No es un accidente, es un asesinato”, afirmó Paz de la Barra en declaraciones a medios locales.

También refirió que el candidato habría recibido amenazas previas, aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre éstas.

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