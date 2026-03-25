Trump propone plan de paz de 15 puntos a Irán mientras continúan ataques y negociaciones en Medio Oriente

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Donald Trump defiende su estrategia contra Irán. Foto: Reuters

Estados Unidos e Irán están negociando, de acuerdo con información difundida por la Casa Blanca este miércoles, a pesar de que los medios estatales iraníes aseguraron que Teherán había rechazado el plan de Washington para poner fin a la guerra.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo la portavoz, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó sobre la réplica iraní.

Cuestionada sobre los detalles de un plan estadounidense con 15 exigencias para Teherán, Leavitt explicó que había “elementos verdaderos” en las informaciones al respecto.

El plan de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un plan de paz de 15 puntos a Irán en medio del conflicto que ambas naciones mantienen desde finales de febrero, mientras Teherán indicó que permitirá el paso de buques “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, en un escenario marcado por negociaciones abiertas y operaciones militares en curso en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de medios como The New York Times y Canal 12 de Israel, la propuesta fue enviada a Irán por mediación de Pakistán e incluye un alto el fuego de un mes para que las autoridades iraníes analicen las condiciones planteadas.

Un plan con condiciones sobre energía, seguridad y programa nuclear

El plan estadounidense contempla 15 puntos, entre ellos cinco enfocados en el programa nuclear iraní, así como la exigencia de que Teherán abandone su apoyo a grupos aliados en la región como Hezbolá o Hamás.

También establece que el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, permanezca abierto a la navegación.

A cambio, Irán obtendría el levantamiento de sanciones internacionales y respaldo para su programa nuclear civil.

Tras conocerse estos reportes, el precio del petróleo registró una caída cercana al 6% la mañana del miércoles.

Trump habla de avances mientras siguen las operaciones

Trump aseguró que Estados Unidos negocia “ahora mismo” con Irán y afirmó que se han encontrado “puntos de acuerdo importantes”, aunque subrayó que las operaciones militares continúan “sin descanso”.

El mandatario también habló de un “regalo muy grande” relacionado con el estrecho de Ormuz, luego de que Irán garantizara el paso seguro a buques no hostiles, tras haber bloqueado de facto esta ruta estratégica.

Por su parte, la diplomacia iraní no ha confirmado negociaciones formales, aunque reconoció haber recibido mensajes a través de “países amigos”.

Reportes no oficiales apuntan a rechazo del plan

En medio de este contexto, la televisión pública iraní, citando a un funcionario no identificado, señaló que Irán habría reaccionado negativamente a la propuesta estadounidense.

Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades iraníes, incluido el canciller Abás Araqchi.

Según ese mismo reporte, Irán plantearía condiciones como el fin de los ataques, garantías de que no se reanude la guerra y compensaciones por los daños causados.

Escalada militar y tensión en la región

Mientras continúan los contactos diplomáticos, los enfrentamientos no se detienen.

Irán denunció que su central nuclear de Bushehr fue alcanzada por un ataque que no causó daños, lo que llevó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a pedir “máxima moderación” para evitar riesgos nucleares.

En Israel, al menos 12 personas resultaron heridas cerca de Tel Aviv por misiles iraníes, mientras que en el norte del país una mujer murió tras ataques desde Líbano.

En paralelo, se reportaron ataques y tensiones en Irak, Líbano y varios países del Golfo, lo que refleja el alcance regional del conflicto.

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