Israel invade el Líbano para crear “zona de seguridad” contra Hezbolá en Medio Oriente

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Hezbolá advirtió que atacará en represalia. Foto: Reuters

Israel invadió el sur del Líbano para crear una “zona de seguridad” cerca del río Litani, como parte de su ofensiva dentro del país contra Hezbolá en el marco de la guerra de Medio Oriente.

Desde el pasado 13 de marzo, Israel destruyó cinco puentes y demolió casas que estaban en aldeas fronterizas, justificando que era parte de una campaña contra Hezbolá.

Con eso, Israel ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani, una región que equivale a una décima parte del territorio libanés, según Reuters.

El río desemboca en el mar Mediterráneo a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel, por lo que funge como una posición clave en la ofensiva dentro de territorio libanés.

El pasado 24 de marzo, el ministro de Defensa, Israel Katz, señaló que ocuparán esa región como una “zona de seguridad”.

Durante una reunión con el teniente Eyal Zami, jefe del Estado Mayor de Defensa de Israel (FDI), Israel Katz sostuvo que las fuerzas “controlarán los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani”.

La última vez que Israel invadió al sur del Líbano fue en 2000, lo que marca un historial de constantes invasiones, de acuerdo con Reuters.

Hezbolá amenaza con atacar a Israel por invadir el Líbano

Por su parte, Hezbolá calificó a este movimiento israelí como una “amenaza existencial” contra el Estado libanés. Por eso, combatirá contra Israel para que impedir que sus tropas ocupen el sur del Líbano.

“No tenemos otra opción que enfrentar esta agresión y aferrarnos a la tierra”, declaró a Reuters el legislador de alto rango de Hezbolá, Hassan Fadlallah.

Hezbolá e Israel mantienen una enemistad desde hace décadas, misma que se reavivó el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó y drones contra Israel como apoyo a Irán, por la ofensiva perpetrada por el Estado judío y Estados Unidos contra la república islámica.

Israel respondió con bombardeos en las bases de Hezbolá, en Líbano, lo que involucró al país en esta guerra en Medio Oriente.

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