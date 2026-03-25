“Sólo quiero dejar de sufrir”: Noelia, joven parapléjica de 25 años, obtiene luz verde para eutanasia

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Noelia logró autorización para la eutanasia. Foto: Getty Images

Noelia Castillo está próxima a morir. La joven parapléjica de 25 años de Barcelona, España, logró que las autoridades le concedieran autorización para la eutanasia tras un largo proceso legal emprendido por su padre para evitar la muerte de su hija.

En entrevista con la cadena española Antena 3, afirmó que la decisión fue clara para ella desde el principio y aunque aceptó el dolor que dejará en su familia, afirma que su deseo no cambia y solo quiere “dejar de sufrir”.

“Lo tenía muy claro desde el principio… Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente. Yo me voy, ustedes se quedan aquí, con todo el dolor, pero ¿y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Yo, simplemente, quiero irme en paz y dejar de sufrir y punto”, reveló al programa “Y ahora Sonsoles”

Yolanda Ramos, la madre de la joven aseguró que no desea que su hija muera; sin embargo, enfatizó que la acompañará hasta el último momento.

“Estoy rezando para ver si ella, en el último momento dice, ‘me arrepiento’. Si ella ya no quiere vivir yo no puedo más. Yo no estoy conforme con la eutanasia, desde luego que no estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado, hasta el último momento, hasta donde ella me permita… a veces pienso que ha nacido en la familia equivocada”, Yolanda Ramos, madre de Noelia

¿Por qué Noelia opta por la eutanasia?

En 2022, Noelia quedó parapléjica luego de saltar de un quinto piso con la intención de quitarse la vida. Aquel año habría marcado a la joven, pues, fue víctima de una violación múltiple mientas se encontraba en un centro tutelado.

Proveniente de una familia en donde, según reportes, predominaron las adicciones y problemas de salud mental de sus padres llevaron a Noelia a pasar varios años en centros de menores en donde, finalmente, fue agredida sexualmente.

El 4 de octubre de 2022, Noelia se lanzó desde un quinto piso quedando parapléjica y fue en abril de 2024 que inició la solicitud para la eutanasia.

El caso legal de Noelia

El camino de la eutanasia de Noelia no fue fácil, pues su padre se opuso firmemente a que se terminara con la vida de su hija e inicio un proceso legal acompañado de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos.

En febrero de 2026, un Tribunal Constitucional español rechazó el último recurso del padre que se oponía a la eutanasia aprobada. El Tribunal Supremo ya había confirmado en enero la validez de las decisiones de dos instancias anteriores, que consideraron que la eutanasia solicitada por Noelia había sido autorizada cumpliendo los requisitos previstos por la ley.

Tras el examen pertinente, los especialistas estimaron que la petición era acorde a la ley estatal, que estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una “enfermedad grave e incurable” o un padecimiento “crónico e imposibilitante” puede solicitar ayuda para morir, si cumple ciertos requisitos.

Los requisitos para llevarla a cabo son estrictos, como que el solicitante sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, y que reciba la autorización de una comisión de evaluación.

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