Irán lanza misiles contra portaaviones de Estados Unidos en el Golfo.

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La Marina vigilará al portaaviones de forma permanente. Foto: AFP.

La Marina de Irán aseguró que lanzó misiles de crucero contra el portaaviones Abraham Lincoln de Estados Unidos. Amenazó con mantener los ataques.

Mediante un comunicado, replicado por AFP, la autoridad militar aseguró que el portaaviones tuvo que “modificar su posición”, cuando estaba desplegado en la zona del Golfo.

El comandante de la Marina, Shahram Irani, señaló que vigilan los movimientos de dicha unidad pesada “de forma permanente”.

Advirtió que Irán atacará de nuevo al portaaviones de Estados Unidos cuando “esta flotilla hostil entre en el radio de alcance de nuestros sistemas de misiles”.

Irán rechaza acuerdo para terminar guerra en Medio Oriente

De igual forma, la televisión pública de Irán aseguró que el gobierno rechazó el plan de paz planteado por Estados Unidos para terminar la guerra en Medio Oriente.

Citando a un funcionario no identificado, el canal Press TV aseguró que “Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense”.

“La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida”, agregó el funcionario, quien pidió anonimato.

Donald Trump esperaba llegar a un acuerdo

El pasado 24 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz a Irán. Manifestó su optimismo por llegar a un acuerdo.

No obstante, aseguró que las operaciones militares contra la república islámica continuarían “sin descanso”. Por su parte, Irán indicó que dejarían pasar los buques “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, indicó AFP.

Además, Donald Trump aseguró que el gobierno iraní envió un “gran regalo” a Estados Unidos. Aunque no dio detalles, aseguró que estaba relacionado al flujo energético del estrecho de Ormuz que Irán mantiene bloqueado, afectando los precios del petróleo a nivel mundial.

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