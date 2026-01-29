Así fue el último vuelo de la avioneta que se estrelló en Colombia y que dejó al menos 15 muertos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Red+ Colombia

Este miércoles se estrelló una avioneta de la aerolínea estatal Satena en Norte de Santander, Colombia, dejando un saldo de al menos 15 muertos, mientras las autoridades no reportan sobrevivientes.

Entre las víctimas del accidente se encuentra el candidato a la Cámara Baja, Carlos Salcedo, así como el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba una curul de paz, posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

¿Cómo fue el accidente de la avioneta de Satena?

La avioneta involucrada era operada por la aerolínea estatal Satena en Colombia. Realizaba el vuelo NSE 8849 desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta hacia el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Despegó alrededor de las 11:42 horas un vuelo corto que normalmente dura aproximadamente 25 minutos.

Sobre las 11:54 horas, ya en fase de descenso hacia Ocaña, el avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo y desapareció del radar. Las coordenadas del último contacto lo situaban sobre una zona montañosa del noroccidente de Norte de Santander, en un corredor entre los municipios de La Playa de Belén, Hacarí y Ábrego.

Inmediatamente, se activó el Plan de Manejo de Emergencias (PMU), con la participación de la Aerocivil, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y autoridades locales para dirigir la búsqueda y rescate. Se desplegaron aeronaves, unidades especializadas y se estableció un Centro de Comando Unificado para coordinar los esfuerzos.

En horas de la tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo de la aeronave estrellada en el sector rural de Curasica, zona de La Playa de Belén, Norte de Santander. La aeronave estaba destruida y, según los reportes oficiales, no hubo sobrevivientes entre los pasajeros y tripulación.

En tanto que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil inició la recolección de datos técnicos y evidencia del sitio para esclarecer las causas del accidente.

