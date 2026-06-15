Ataque aéreo de Rusia daña e incendia icónico monasterio en la capital de Ucrania

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Foto: Reuters

El monasterio de las Cuevas de Kiev, símbolo de la historia espiritual y cultural ucraniana, se incendió, y 20 personas resultaron heridas, tras un importante ataque aéreo ruso contra la capital, informaron las autoridades, instando a los residentes a refugiarse.

El ataque dañó líneas eléctricas y dejó a 140 mil residentes de Kiev sin electricidad, informó el alcalde Vitali Klitschko a través de la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que algunas casas y automóviles se incendiaron tras ser alcanzados por restos de drones.

Kyiv. Right now.



Kyiv Pechersk Lavra — one of the most sacred sites in Ukrainian Orthodox Christianity, founded in the 11th century — is on fire.



Russia’s ballistic missiles are still falling on the capital.



19 impacts confirmed so far. And counting.



This is not collateral… pic.twitter.com/ZyKSkXrqhu — Army Media 🇺🇦 (@armyinformcomua) June 15, 2026

El céntrico monasterio cristiano ortodoxo (Pechersk Lavra), sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y fundado en 1051, sufrió graves daños en un ataque directo, señaló Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, en otra publicación de Telegram.

“Un asalto brutal contra nuestro pueblo y nuestro patrimonio. Este es el verdadero rostro de los valores ortodoxos de Rusia”, expresó en X la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, en una publicación que mostraba los edificios del monasterio en llamas.

La ciudad estuvo bajo ataques masivos de drones y misiles, y varios edificios de apartamentos de gran altura resultaron afectados, según las autoridades de Kiev.

“¿Qué más debe hacer el Anticristo del Kremlin para que el mundo se dé cuenta de que se deben tomar medidas decisivas para que el terror ruso contra Ucrania y los principios mismos de la paz lleguen a su fin?”, publicó en X el metropolitano Epifaniy, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

La vecina Polonia, miembro de la Unión Europea y de la NATO (OTAN), desplegó sus aviones de combate y puso en estado de preparación los sistemas de defensa aérea terrestres y el reconocimiento por radar, informaron las Fuerzas Armadas de Polonia en una publicación en X.

Ataques en Ucrania y el centro de Rusia

Este lunes, la mayor parte de Ucrania estuvo bajo alerta de ataque aéreo en las primeras horas del día, mientras drones ucranianos eran repelidos sobre Rusia, en un momento en que ambos países continúan intercambiando ataques en una guerra que ya dura más de cuatro años.

Cinco rescatistas de los servicios de emergencia murieron y al menos otros cinco resultaron heridos después de que un segundo ataque ruso azotara Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, informó el ministro del Interior, Ihor Klymenko, en Telegram; asimismo, tres personas, incluido un niño, resultaron heridas en Sumy, según publicaciones de las autoridades locales en redes sociales.

💥In Kyiv, a rocket or Shahed hit the Kyiv Pechersk Lavra, and according to preliminary reports, churches are burning. Russian Satanists call themselves Orthodox. Luciferian scum. pic.twitter.com/xzKjiYBo4l — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) June 14, 2026

Tanto Rusia como Ucrania niegan atacar deliberadamente a civiles. Recientemente, Ucrania ha intensificado los ataques contra instalaciones industriales y energéticas rusas, en un intento por privar a Moscú de ingresos para acelerar el fin de la guerra.

El lunes, tres personas murieron y otras tres, incluido un niño de un año, resultaron heridas en un ataque con drones contra la ciudad rusa de Tula, un complejo industrial al sur de Moscú, informó el gobernador regional. Moscú también estuvo repeliendo un ataque con drones durante la noche, según informó su alcalde en redes sociales.

Los últimos ataques se producen después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijera el domingo que había hablado con el presidente Donald Trump para discutir los esfuerzos destinados a lograr el fin del conflicto, previo a una reunión del G7 en Francia esta semana.

Trump le comunicó al presidente ruso, Vladimir Putin, el domingo que poner fin al conflicto en Ucrania era vital y que estaba listo para ayudar, informó el Kremlin.

El progreso hacia un acuerdo de paz en Ucrania ha sido lento, ya que los funcionarios y mediadores estadounidenses se han concentrado en el conflicto de Medio Oriente. Funcionarios de EE. UU. e Irán afirmaron el domingo que habían acordado un marco de paz para poner fin a su guerra, y se espera que el pacto se firme oficialmente el viernes en Suiza.

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