Tragedia en Brasil: esto se sabe del choque de helicópteros que dejó seis muertos

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Foto: AFP

Un accidente aéreo conmocionó a Brasil este domingo luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo sobre Río de Janeiro. El percance dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido en redes sociales como “Gaspi”.

Las aeronaves colisionaron por la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. Tras el impacto, ambas se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde se desató un fuerte incendio que alcanzó al menos una veintena de automóviles.

🇧🇷🇦🇷🚨| URGENTE: Según medios de Brasil el youtuber argentino Gaspi está entre los muertos del accidente que provocó la caída de dos helicópteros en Río de Janeiro.



Él tenía más de 2,8 millones de suscriptores en su canal de YouTube y el mismo número de seguidores en Instagram. pic.twitter.com/YAXPBoRcGC — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 14, 2026

¿Quiénes viajaban en los helicópteros?

De acuerdo con información preliminar de autoridades, uno de los helicópteros trasladaba a cinco personas, mientras que la otra aeronave era operada únicamente por el piloto.

Entre los ocupantes del primer helicóptero se encontraban:

Las autoridades señalaron que la identificación oficial de las víctimas aún debía completarse debido a las severas quemaduras provocadas por el incendio.

Así ocurrió el accidente

Testigos relataron que escucharon una fuerte explosión antes de observar restos de las aeronaves caer en distintas direcciones.

El video de los restos de las aeronaves del accidente en el que fallecieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. Se reporta que fueron localizados en Recreio dos Bandeirantes al Oeste de Río de Janeiro. pic.twitter.com/Ljcc3RdfTN — Martín Dandach (@MartinDandach) June 14, 2026

Los servicios de emergencia localizaron uno de los helicópteros envuelto en llamas entre los vehículos del estacionamiento, mientras que el segundo fue hallado a unos 100 metros de distancia.

Bomberos y peritos iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó la colisión. Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre las causas del accidente.

Foto: AFP

Incendio alcanzó autos eléctricos

Uno de los aspectos que complicó las labores de emergencia fue el incendio de varios vehículos eléctricos.

Autoridades explicaron que las baterías de litio generan temperaturas más elevadas y requieren una cantidad considerablemente mayor de agua para extinguir el fuego, lo que prolongó las tareas de control del siniestro.

Además, destacaron que el hecho de que las aeronaves cayeran en un área de estacionamiento evitó una tragedia mayor en una zona rodeada de viviendas y comercios.

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¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree era una de las figuras más reconocidas del pop alternativo internacional. Alcanzó notoriedad con canciones como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”.

El artista realizaba una gira internacional y recientemente había compartido imágenes de su estancia en Brasil, donde ofreció una presentación en São Paulo días antes del accidente.

Foto: AFP

¿Quién era Gaspar Prim?

Gaspar Prim, conocido en internet como Gaspi, acumulaba más de 2.8 millones de suscriptores en YouTube gracias a sus videos de humor y entrevistas callejeras.

El creador argentino se había convertido en una de las personalidades digitales más populares entre el público joven de habla hispana.

Foto: Instagram

Brasil suma decenas de accidentes aéreos en 2026

El choque de helicópteros se suma a una serie de incidentes registrados este año en Brasil. De acuerdo con estadísticas oficiales del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), durante 2026 se habían contabilizado 84 accidentes aéreos, con un saldo de al menos 25 personas fallecidas antes de esta tragedia.

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