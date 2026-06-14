Trump cuestiona bombardeo israelí en Beirut mientras avanza acuerdo con Irán

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Trump cuestiona bombardeo israelí a Beirut. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desacuerdo con el ataque de Israel en Beirut ocurrido este domingo y llamó a evitar nuevas hostilidades entre Israel y el movimiento Hezbolá, al considerar que las negociaciones para un posible acuerdo con Irán se encuentran en una fase avanzada.

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This morning’s attack on Beirut should not have happened, particularly on a special day when we are so close to a Peace Deal with Iran. Israel has the right to defend itself… pic.twitter.com/5RbSsVZzGW — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 14, 2026

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron después de que Israel lanzara varios misiles contra un edificio de apartamentos en el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut, zona considerada un bastión de Hezbolá. De acuerdo con autoridades israelíes, la acción fue una respuesta a presuntos ataques con vehículos aéreos no tripulados cargados con explosivos dirigidos contra su territorio.

Según los reportes difundidos, el bombardeo dejó al menos tres personas muertas y 15 heridas. Por otra parte, los supuestos drones que habrían motivado la respuesta israelí no provocaron víctimas.

Ataque de Israel en Beirut genera reacción de Trump

Trump sostuvo que Israel tiene derecho a defenderse ante amenazas, pero consideró que la magnitud del incidente que originó la respuesta militar no justificaba afectar el proceso diplomático en curso.

“Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso” Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El mandatario también afirmó que el ataque contra Beirut ocurrió en un momento clave para las conversaciones con Irán. Según explicó, esperaba concretar durante este domingo la firma de un memorándum de entendimiento destinado a abrir una nueva etapa de negociaciones.

Sin embargo, negociadores iraníes habrían manifestado reservas debido a asuntos técnicos pendientes y al impacto político generado por el bombardeo israelí en Dahiya.

Acuerdo con Irán enfrenta obstáculos tras bombardeo

De acuerdo con Trump, la protección de la zona controlada por Hezbolá en Beirut representa un punto relevante para Teherán dentro de las conversaciones diplomáticas.

“El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán” Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump insistió en la necesidad de que cesen tanto los ataques israelíes en territorio libanés como las acciones armadas dirigidas contra Israel.

“No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel” Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump revela conversación con Netanyahu

Más tarde, Trump habló con el periodista Barak Ravid, de Fox News, a quien confirmó su inconformidad por la operación militar israelí y reveló detalles de una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Según relató el mandatario estadounidense, cuestionó directamente al jefe del Gobierno israelí por la decisión de ordenar el ataque en Beirut y le expresó su molestia por las consecuencias que podría tener para las negociaciones con Irán.

Trump sostuvo además que el acuerdo preliminar con Teherán aún podría concretarse en las próximas horas. Indicó que el bombardeo retrasó el proceso previsto para este domingo, aunque mantiene la expectativa de que pueda alcanzarse un entendimiento. También señaló que pidió a Irán abstenerse de responder militarmente al ataque israelí mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

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