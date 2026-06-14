Estados Unidos e Irán sellan acuerdo para detener el conflicto; reabrirán el estrecho de Ormuz

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Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambas naciones y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump afirmó que el acuerdo con la República Islámica de Irán ya quedó concluido y autorizó el levantamiento inmediato del bloqueo naval que Estados Unidos mantenía sobre territorio iraní.

El mandatario también informó que los barcos podrán volver a transitar por el estrecho de Ormuz sin restricciones ni peajes, una medida que podría tener impacto en el mercado energético internacional debido a la relevancia estratégica de ese corredor marítimo para las exportaciones de crudo.

Pakistán confirma pacto y anuncia firma en Suiza

La noticia fue respaldada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien señaló que ambas partes alcanzaron un acuerdo de paz que contempla el cese inmediato de las operaciones militares en la región.

Según el líder pakistaní, el documento será firmado oficialmente el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, mientras que durante los próximos días se desarrollarán reuniones preparatorias para definir aspectos técnicos de la implementación del pacto.

Sharif destacó que los encuentros previos buscarán establecer las bases para la entrada en vigor de los compromisos alcanzados entre Washington y Teherán.

Irán confirma nuevas negociaciones en 60 días

Aunque el anuncio fue presentado como un acuerdo de paz, autoridades iraníes aclararon que aún quedan asuntos por resolver.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, informó que en un plazo de 60 días comenzarán nuevas conversaciones entre ambas partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

El funcionario explicó que el protocolo firmado abre una nueva etapa diplomática, aunque reconoció que persiste cierta desconfianza hacia Estados Unidos tras los acontecimientos recientes.

Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

Trump modifica fecha para reapertura del estrecho de Ormuz

Inicialmente, Trump aseguró que el estrecho de Ormuz sería reabierto de inmediato y que el bloqueo naval estadounidense quedaba levantado.

Sin embargo, horas después precisó que la reapertura ocurrirá una vez que se firme formalmente el acuerdo el próximo viernes.

La vía marítima es considerada una de las más importantes del planeta para el transporte de petróleo, por lo que su reapertura podría tener impacto en los mercados energéticos internacionales.

¿Qué contempla el acuerdo?

Aunque los detalles completos aún no han sido revelados, reportes preliminares señalan que el borrador incluye:

La reapertura del estrecho de Ormuz

El fin del bloqueo marítimo estadounidense sobre Irán

La ampliación del alto al fuego vigente

Un periodo adicional de negociaciones para abordar el programa nuclear iraní

Las conversaciones sobre el tema nuclear continuarían durante los próximos 60 días, mientras ambas partes avanzan en la implementación del acuerdo.

Trump celebra el fin de las restricciones marítimas

En su mensaje, Trump celebró la reapertura de la ruta comercial y llamó a la reactivación del tránsito marítimo internacional.

El anuncio llega en medio de la atención internacional por la situación en Oriente Medio y después de varios meses de tensiones que afectaron el comercio y la seguridad en la región.

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