Seis heridos tras ataque en Bélgica; autoridades reportan 4 detenidos

Foto: Getty | Ilustrativa

Un ataque en Bélgica dejó como saldo seis personas heridas, dos de ellas de gravedad. De acuerdo con un portavoz de la policía local, la agresión se dio durante una manifestación kurda en Amberes.

Hasta el momento, se sabe que las víctimas fueron hospitalizadas, mientras que cuatro individuos fueron detenidos, agregó el portavoz. Sin embargo, aún no es posible confirmar el número y el motivo de los atacantes.

El ataque ocurrió en la noche ante la Ópera de Amberes, donde se realizaba la manifestación.

