Tren choca con grúa en España; cuarto accidente ferroviario en menos de una semana

Un nuevo accidente ferroviario se registró este jueves 22 de enero en Cartagena, en la Región de Murcia, España, luego de que un tren de pasajeros colisionara con una grúa por causas que aún no han sido esclarecidas por las autoridades. El incidente dejó, al menos, cuatro personas lesionadas, quienes, según informes locales, fueron trasladadas al Hospital Santa María del Rosell para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, en el tren viajaban aproximadamente 15 pasajeros, quienes recibieron atención médica en el lugar tras el impacto. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones ni las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

Accidente de tren en Cartagena deja cuatro heridos

Este hecho se suma a una serie de accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en España, lo que ha generado preocupación entre usuarios y autoridades del sector transporte. Se trata del cuarto incidente de este tipo registrado en un periodo menor a una semana.

Accidentes ferroviarios recientes en España

El pasado domingo, un tren de alta velocidad descarriló, provocando que los últimos vagones invadieran un carril adyacente, donde fueron impactados por otro convoy. Ese accidente dejó un saldo preliminar de 45 personas fallecidas y 31 más hospitalizadas.

Asimismo, el martes se reportó otro siniestro cuando un tren de cercanías en Barcelona chocó contra un muro que se derrumbó debido a las lluvias. En ese caso, las autoridades confirmaron una persona muerta y al menos 37 heridos.

La tarde del miércoles 21 de enero, se registró un accidente de tránsito en Tenerife, luego de que una colisión contra un autobús provocara la interrupción temporal del servicio del Tranvía de Tenerife, España, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad, informaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias.

Las autoridades ferroviarias mantienen abiertas las investigaciones en medio de un contexto marcado por la reiteración de accidentes en la red ferroviaria del país.

