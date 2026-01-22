Delcy Rodríguez y su hermano prometieron ayudar a EE. UU. una vez que Maduro cayera: The Guardian

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez prometieron a Estados Unidos colaborar con la administración de Donald Trump una vez que Nicolás Maduro dejara el poder en Venezuela, reveló The Guardian con base en cuatro fuentes de alto nivel involucradas en las conversaciones.

De acuerdo con el medio británico, los contactos se realizaron en secreto y a través de intermediarios, con participación de funcionarios de Qatar y de EE. UU., antes del operativo militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro a inicios de enero de 2026.

Promesa de cooperación tras la caída de Maduro

Las fuentes señalaron que Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y hoy presidenta interina, comunicó desde el otoño pasado que estaba dispuesta a trabajar con Washington en el escenario posterior a la salida de Maduro.

El mensaje se reforzó tras una llamada telefónica entre Trump y Maduro en noviembre, en la que el presidente estadounidense pidió directamente que abandonara el poder, solicitud que fue rechazada.

Según el reporte, Rodríguez dejó claro que Maduro “tenía que irse”, pero sin participar activamente en un golpe contra él. La condición, aseguran, fue cooperar después, no ayudar a derrocarlo.

EE. UU. busca estabilidad, no caos

El objetivo central de Estados Unidos, según las fuentes, era evitar un colapso institucional o una guerra civil tras la salida de Maduro. En ese contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, inicialmente escéptico, habría visto en Delcy Rodríguez una opción para garantizar continuidad y estabilidad.

También se reporta que Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, sostuvo contactos previos con Washington, lo que muestra fracturas internas dentro del chavismo.

Contraste de Gobiernos: pragmatismo vs. confrontación

El caso refleja un cambio de enfoque frente a etapas anteriores: mientras gobiernos previos apostaron por aislamiento y sanciones, la administración Trump habría optado por canales paralelos y pragmatismo político, incluso con figuras clave del régimen.

Delcy Rodríguez, con vínculos con Qatar y apertura a empresas petroleras estadounidenses, emergió como un actor clave en ese nuevo equilibrio.

Aunque el Gobierno venezolano y la Casa Blanca no han respondido oficialmente, el reporte expone cómo, tras la caída de Maduro, la disputa ya no es ideológica, sino por el control y la estabilidad del poder.

