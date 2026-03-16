Ataque con dron a tanque de combustible desata incendio cerca del aeropuerto de Dubái y obliga a suspender operaciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron este domingo que están trabajando para controlar un fuego declarado cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, tras el impacto de un dron que alcanzó un tanque de combustible en esa misma zona, blanco de diversos ataques aéreos desde el inicio de las hostilidades en la región por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta de Teherán contra territorios israelíes y bases militares estadounidenses de Oriente Próximo.

Asimismo, la autoridad aérea anunció la suspensión de las operaciones en la terminal aérea a causa del ataque de dron y el incendio en las inmediaciones.

“Las autoridades están interviniendo en un incendio provocado por un incidente con un dron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái”, señaló la Oficina de Medios de Dubái en un mensaje publicado en sus redes sociales, agregando que “se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos” y que, por el momento, no tienen constancia de heridos.

El pasado miércoles 11 de marzo al menos cuatro personas resultaron heridas por el impacto de dos drones en los alrededores del mismo aeropuerto, encontrándose entre los afectados un bangladesí, un ciudadano indio y dos ghaneses.

Por su parte, este domingo las Fuerzas Armadas de la República Islámica instaron a los residentes y personas que se encuentren en algunos puntos de las ciudades de Dubái y Doha a evacuar esas zonas “lo antes posible” dado que, adelantaron, esas ubicaciones “podrían ser objeto de ataques en las próximas horas”.

“A pesar de las advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes, sus gobernantes han dado refugio a terroristas estadounidenses y les han permitido utilizar su territorio para atacar a Irán”, manifestó el cuerpo defensivo en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Con relación al impacto de la escalada militar en Oriente Próximo sobre la “seguridad” y la “estabilidad regional y mundial”, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, y el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, mantuvieron este domingo una llamada telefónica en la que ahondaron en los “continuos y flagrantes ataques iraníes” contra países de la región, según recogió la agencia de noticias emiratí, WAM.

En dicha llamada ambos líderes insistieron sobre la “necesidad” de “poner fin de inmediato” a esa escalada de hostilidades en la zona que, aseguraron, “supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región y del mundo en general”, abogando en su lugar por priorizar el “diálogo serio”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.