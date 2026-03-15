Petróleo supera los 100 dólares por guerra en Medio Oriente; mercados temen crisis de suministro

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Foto: AFP

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril este domingo en los mercados internacionales, impulsados por la escalada de la guerra en Oriente Medio, que genera temor a una perturbación duradera del suministro mundial de hidrocarburos. La subida se registró poco después de la apertura del mercado en la Bolsa de Chicago (CME).

Hacia las 22:30 GMT, el barril estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) subía 2,43% hasta los 100,11 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte, referencia mundial del mercado petrolero, avanzaba 2,82% hasta 106,05 dólares.

Conflicto en Oriente Medio impulsa el alza del petróleo

Los futuros del Brent y del WTI se han disparado más de 40% en lo que va del mes, alcanzando su nivel más alto desde 2022, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel llevaran a Irán a detener el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro petrolero mundial.

En medio de la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump instó a sus aliados a desplegar buques de guerra para proteger esta ruta estratégica. Según informó The Wall Street Journal, el mandatario planea anunciar esta semana una coalición internacional para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz.

Trump también amenazó con nuevos ataques contra el centro de exportación petrolera de la isla iraní de Jarg, después de que Washington atacara objetivos militares allí el sábado, lo que provocó advertencias de represalias por parte de Teherán.

Ataques y riesgo para instalaciones petroleras

En medio de las tensiones, drones iraníes atacaron una terminal petrolera clave en Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos, poco después de los ataques contra Jarg.

“Esto supone una escalada del conflicto”, afirmó Natasha Kaneva, analista de JP Morgan.

Además de Fujaira, analistas de la firma señalaron que la terminal de exportación de Ras Tanura y las instalaciones de procesamiento petrolero de Abqaiq, en Arabia Saudita, figuran entre las infraestructuras energéticas más vulnerables del golfo Pérsico.

Las operaciones de carga de petróleo en Fujaira se reanudaron posteriormente, según una fuente local del sector consultada por Reuters.

Liberarán reservas estratégicas para frenar el alza

Ante el fuerte aumento de precios, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que más de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo comenzarán a fluir al mercado en breve, en lo que representa una liberación récord destinada a frenar las alzas.

Las reservas de Asia y Oceanía se liberarán de inmediato, mientras que las de Europa y América estarán disponibles a finales de marzo, según la agencia.

Riesgo para el suministro mundial

El puerto de Fujaira, situado fuera del estrecho de Ormuz, es una salida estratégica para alrededor de un millón de barriles diarios de crudo Murban, volumen equivalente a cerca de 1% de la demanda mundial.

Según estimaciones de la AIE, el suministro mundial de crudo podría caer 8 millones de barriles diarios en marzo debido a las interrupciones del transporte marítimo, mientras que productores de Oriente Medio han recortado su producción en al menos 10 millones de barriles diarios.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que espera que la guerra con Irán termine en las próximas semanas, tras lo cual el suministro de petróleo se recuperaría y los costes energéticos descenderían.

Sin embargo, las perspectivas de una solución rápida siguen siendo inciertas, ya que Estados Unidos ha rechazado los intentos de mediación diplomática de aliados regionales, mientras que Irán descarta un alto el fuego mientras continúen los ataques estadounidenses e israelíes.

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