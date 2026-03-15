Muere candidato presidencial Napoleón Becerra en accidente en Perú

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Muere candidato presidencial Napoleón Becerra . Foto: Gettyimages

El candidato presidencial de Perú, Napoleón Becerra, falleció este 15 de marzo tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña en la región de Ayacucho, confirmaron autoridades locales.

Becerra, de 61 años, era presidente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y participaba como candidato en las Elecciones generales de Perú 2026, donde compiten más de 30 aspirantes a la presidencia.

Muere Napoleón Becerra tras volcadura en carretera

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió en las cercanías de Ayacucho cuando el vehículo en el que viajaba volcó, por causas que aún son investigadas por las autoridades peruanas.

El alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvin Huamani, confirmó el fallecimiento en entrevista con la emisora RPP.

Según explicó el funcionario, él mismo trasladó al candidato hasta un centro de salud cercano.

“El candidato Becerra ya ha fallecido”, declaró Huamani a la radio local.

El político fue llevado a un puesto de salud tras el accidente; sin embargo, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elecciones en Perú continúan rumbo al 12 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones lamentó la muerte del candidato y expresó su solidaridad con la familia.

Además, informó que tres personas que viajaban con Becerra resultaron heridas en el accidente y recibieron atención médica.

El organismo electoral también deseó su pronta recuperación.

Las elecciones presidenciales de Perú están programadas para el 12 de abril, en un proceso con más de 30 candidatos inscritos.

De acuerdo con los sondeos más recientes, el empresario y político Rafael López Aliaga encabeza las preferencias electorales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la muerte de Becerra tendrá implicaciones en la boleta electoral o en el calendario del proceso.

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