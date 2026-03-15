Liberarán 400 millones de barriles de petróleo para frenar alza del crudo; en América será a finales de marzo

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Foto: Getty Images

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció este domingo que los países de América y Europa liberarán petróleo de sus reservas estratégicas a finales de marzo, como parte de una medida acordada por 32 países miembros para poner en el mercado 400 millones de barriles y frenar el aumento de los precios del crudo en medio de tensiones globales.

La organización, con sede en París, explicó que los países miembros aprobaron por unanimidad el miércoles el desbloqueo de estas reservas estratégicas. Se trata de la sexta liberación de reservas desde la creación de la AIE hace 50 años, pero nunca antes se había autorizado una medida de esta magnitud.

Asia y Oceanía liberarán petróleo de inmediato

De acuerdo con la AIE, los países de Asia y Oceanía comenzarán a liberar petróleo de sus reservas de forma inmediata, mientras que los países de América y Europa lo harán desde finales de marzo.

“Los países miembros de la AIE presentaron planes individuales de puesta en marcha”, indicó la agencia al explicar cómo se distribuirá la liberación del crudo al mercado.

El petróleo supera los 100 dólares en medio del conflicto

La decisión llega en medio de la preocupación por el aumento del precio del crudo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes.

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que la situación responde a una perturbación temporal. Según declaró en una entrevista con el programa “This Week” de ABC News, el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz representa un “malestar pasajero”.

“Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, afirmó.

Ataques y tensión en Oriente Medio

La tensión regional se mantiene elevada. En Irak, al menos cinco personas resultaron heridas tras un ataque con proyectiles contra el aeropuerto de Bagdad.

Los cohetes impactaron el aeropuerto y una planta desalinizadora, mientras que otros proyectiles cayeron cerca de una base aérea iraquí ubicada junto a instalaciones diplomáticas de Estados Unidos y en las inmediaciones de una prisión donde se encuentran detenidos sospechosos de pertenecer al grupo Estado Islámico (EI).

En Líbano, la Fuerza Provisional de la ONU (Finul) denunció que sus cascos azules fueron atacados a tiros en el sur del país, aparentemente por grupos armados no estatales.

Irán descarta negociar con Estados Unidos

En paralelo, el canciller iraní Abás Araqchi afirmó que Irán no ve ninguna razón para negociar con Estados Unidos, desmintiendo declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, declaró Araqchi a la cadena CBS.

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