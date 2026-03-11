Ataque en Teherán deja edificios y autos destruidos tras reporte de bombardeo

GENERANDO AUDIO...

Videos muestran daños en Teherán tras presunto ataque. FOTO: Reuters

Videos difundidos en redes sociales este 11 de marzo muestran daños significativos en edificios y vehículos en Teherán, Irán, luego de un ataque reportado en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las grabaciones muestran autos calcinados, escombros en las calles, humo saliendo de estructuras dañadas y personas reunidas en la zona para observar la destrucción. Las imágenes comenzaron a circular en línea mientras aumenta la tensión regional.

De acuerdo con Reuters, el material fue verificado mediante elementos visibles como un poste de servicios públicos, la forma de los edificios y el trazado de la carretera, los cuales coinciden con imágenes satelitales y archivos previos.

La verificación permitió ubicar el sitio en las coordenadas 35.68715013737662, 51.3421417298367, donde dos edificios aparecen dañados dentro de la misma zona.

En las imágenes también se observan multitudes cerca del lugar del impacto, revisando los restos de vehículos quemados y estructuras afectadas. En el área hay rubble disperso, humo y partes de edificios colapsadas.

Reuters indicó que no fue posible confirmar la fecha exacta en que se grabaron los videos, aunque no se encontraron versiones anteriores publicadas en internet antes del 11 de marzo.

Israel afirma que atacó edificios vinculados al régimen iraní

El Ejército de Israel informó en la red social X que atacó edificios en Teherán durante la madrugada del 11 de marzo, los cuales, según dijo, estaban relacionados con el régimen iraní.

Hasta el momento, el reporte se limita a las imágenes verificadas y al comunicado del ejército israelí, mientras continúan las tensiones en la región por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las grabaciones continúan circulando en redes sociales mientras se evalúa el alcance de los daños en la zona afectada.

