Papa León XIV lamenta muerte de niños y víctimas en Medio Oriente y pide fin de hostilidades

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Papa León XIV expresó su profundo dolor por las víctimas de los bombardeos recientes en Medio Oriente, especialmente por los niños muertos en los ataques y por quienes prestaban auxilio a los heridos, al tiempo que pidió el fin de las hostilidades en la región, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

De acuerdo con el Vaticano, el pontífice dedicó un pensamiento a “tantos inocentes, entre ellos muchos niños” que han perdido la vida durante los bombardeos registrados en los últimos días.

Entre las víctimas mencionadas se encuentra el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita que murió tras resultar herido en un ataque ocurrido este mismo día en Qlaya, Líbano.

Sacerdote murió mientras auxiliaba a un feligrés

Según relató el franciscano padre Toufic Bou Merhi a medios vaticanos, el sacerdote acudió junto con decenas de jóvenes para socorrer a un feligrés cuya casa había sido alcanzada por un bombardeo en la zona de su parroquia.

Mientras brindaban ayuda, se produjo otro ataque sobre la misma vivienda, lo que dejó herido al párroco.

El sacerdote fue trasladado a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir a las heridas.

Papa expresa preocupación por la violencia en Medio Oriente

El mensaje del Papa fue difundido a través del canal de Telegram de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, desde donde León XIV manifestó su cercanía con todas las personas que han perdido la vida en los ataques recientes en la región.

El pontífice dirigió un pensamiento especial a los niños víctimas del conflicto.

Según organizaciones dedicadas a la infancia, como Unicef y Save the Children, cerca de 300 menores han muerto desde el inicio de la actual escalada de violencia.

León XIV pide que cesen las hostilidades

De acuerdo con la nota difundida por el Vaticano, el papa sigue con preocupación los acontecimientos en Medio Oriente y reza para que cesen lo antes posible todas las hostilidades.

El pontífice reiteró su cercanía con las víctimas y expresó su dolor por la pérdida de vidas inocentes en los bombardeos registrados en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.