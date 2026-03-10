Incendio de autobús de pasajeros en Suiza deja varios muertos y heridos, confirman autoridades; impacta video

GENERANDO AUDIO...

Varias personas murieron y otras más resultaron heridas tras el incendio de un autobús con pasajeros en una localidad del oeste de Suiza, informó la policía. Aunque se confirmaron víctimas mortales, hasta el momento no se conoce el número de fallecidos.

A través de un comunicado, las autoridades reconocieron que se desconocen las causas del incendio. Tampoco revelaron detalles del número total de víctimas.

“Este martes 10 de marzo de 2026 hacia las 18: 25 (hora local), se declaró un incendio en un autobús … en Kerzers. Varias personas resultaron heridas y varias personas fallecieron. La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento se desconocen las causas”, señaló en el comunicado.

Aunque se desconocen los detalles del incendio del autobús de pasajeros, a través de redes sociales se compartieron algunas imágenes de cómo el transporte era consumido por las llamas.

De acuerdo con las imágenes, el incendio del autobús de pasajeros habría comenzado en la parte de en medio para luego propagarse a toda la unidad. Las llamas fueron controladas y extinguidas por bomberos que llegaron a la zona.

Además, se observa también a algunas personas alejarse del lugar del incendio, mientras otras más filmaban la situación.

