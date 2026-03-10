Enfrentamientos entre Rusia y Ucrania no cesan: bombardeos dejan muertos y heridos

GENERANDO AUDIO...

Los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia continúan este martes con nuevos ataques militares en ambos países, luego de que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski informara sobre un ataque con misiles contra una fábrica militar rusa en Briansk, mientras bombardeos rusos en la ciudad ucraniana de Sloviansk dejaron al menos cuatro muertos y 16 heridos, en medio del conflicto que mantiene enfrentados a Kiev y Moscú desde la invasión iniciada en febrero de 2022.

Zelenski afirmó que soldados ucranianos alcanzaron una planta militar clave en Briansk, dedicada a producir componentes electrónicos para misiles rusos.

Según el Estado Mayor ucraniano, el ataque se realizó con misiles británicos Storm Shadow y causó daños significativos en las instalaciones de la planta Kremniy El, especializada en microchips utilizados en armamento moderno, incluidos los misiles Iskander.

Rusia calificó el ataque como un acto “terrorista” y aseguró que dejó seis civiles muertos y al menos 37 heridos, acusaciones sobre las que Ucrania no ha comentado.

Bombardeos rusos dejan víctimas en Sloviansk

Mientras tanto, bombardeos rusos en Sloviansk, en el este de Ucrania, provocaron al menos cuatro muertos y 16 heridos, según informó Vadim Filashkin, gobernador de la región. De acuerdo con el funcionario, tres bombas aéreas impactaron el centro de la ciudad, dañando seis edificios residenciales y 10 vehículos. Entre los heridos se encuentra una niña de 14 años.

Sloviansk, que tenía cerca de 100 mil habitantes antes de la invasión rusa, se ubica a unos 20 kilómetros del frente y es una de las principales ciudades que Ucrania aún controla en la región de Donetsk, donde las fuerzas rusas avanzan lentamente. El presidente Zelenski visitó recientemente la zona para reunirse con brigadas militares desplegadas en la región.

ONU acusa a Rusia de crímenes contra la humanidad

En paralelo, una comisión de investigación de Naciones Unidas acusó a las autoridades rusas de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y traslado forzoso de miles de niños ucranianos a Rusia.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que las autoridades rusas deportaron o trasladaron ilegalmente a niños de zonas ocupadas en Ucrania y retrasaron su repatriación.

Hasta ahora, los investigadores han confirmado 1,205 casos, aunque Ucrania afirma que cerca de 20 mil niños fueron trasladados por la fuerza a Rusia o a territorios ocupados desde el inicio de la invasión en 2022.

El informe se suma a la orden de arresto emitida en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso Vladimir Putin, basada en acusaciones relacionadas con la deportación de menores. Rusia sostiene que algunos niños fueron trasladados para protegerlos de las hostilidades.

