Ataques y detenciones; los últimos hechos de la guerra en Medio Oriente este 10 de marzo

Israel e Irán siguen atacándose con misiles.

Han ocurrido varios ataques, detenciones y hechos relacionados al petróleo como parte de la guerra de Medio Oriente hasta este martes 10 de marzo.

Tras el anuncio de Donald Trump sobre terminar “pronto” con el conflicto bélico, han sucedido distintos acontecimientos en las últimas 24 horas, los cuales involucran principalmente a Líbano e Israel.

Te mostramos los hechos que han ocurrido en la guerra de Medio Oriente durante este 10 de marzo horas locales, de acuerdo con información de AFP.

Analizan uso de reservas por aumento del petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una “reunión extraordinaria” de sus países miembros. Evaluarán si recurre a las reservas estratégicas de petróleo para contrarrestar la subida de precios.

El director de AIE, Fatih Birol, aseguró que la producción de petróleo se redujo “considerablemente”. Dicha agencia es integrada por 32 países miembros, entre ellos Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá y Corea del Sur.

De igual forma, el presidente de la petrolera saudita Aramco, Amin H. Nasser, sentenció que, cuanto más dure la guerra, “más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales”.

Por su parte, la cancillería de Catar advirtió que los ataques contra infraestructuras energéticas dejan “un peligroso precedente”, pues dejarán “repercusiones en todo el mundo”.

Desmienten cruce de buque petrolero por el estrecho de Ormuz

De igual forma, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, borró una publicación donde aseguró que la Marina había escoltado a un buque petrolero para que cruzara por el estrecho de Ormuz.

Poco después, la Casa Blanca desmintió esa versión. Declaró que Estados Unidos no escoltó a ningún buque.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán secundaron que ningún buque estadounidense “se ha atrevido” a entrar por el estrecho.

Estados Unidos intensificará ataques

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que intensificarán los ataques contra Irán. Serán los bombardeos más fuertes desde que inició el conflicto, el 28 de febrero.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró el funcionario en una conferencia de prensa.

Entre tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que aplicarán un “ojo por ojo, diente por diente”, a cualquier ataque contra su infraestructura.

“Que el enemigo sepa que, haga lo que haga, habrá sin duda una respuesta proporcional e inmediata”, publicó en X.

Ataques entre Israel e Irán

Como parte de los hechos ocurridos este 10 de marzo en la guerra de Medio Oriente, se registraron tres explosiones en Teherán, la capital iraní. AFP dijo que no existía información inmediata sobre los blancos.

De igual forma, el ejército israelí bombardeó los suburbios de Beirut y las inmediaciones de la ciudad costera de Tiro, en Líbano. Sucedió en el marco de la campaña de Israel contra Hezbolá.

Por su parte, Irán atacó con drones a fuerzas terrestres en Israel, así como un centro militar en Haifa y un centro “de recepción de información de satélites espías”.

100 mil personas son desplazadas en Líbano en un día

El Comité Islámico de Alud, vinculado a Hezbolá, aseguró que 15 de sus rescatistas han muerto por ataques de Israel, desde que inició la guerra en Medio Oriente.

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó que más de 100 mil personas se han tenido que desplazar en Líbano en tan solo 24 horas.

El gobierno libanés aseguró que suman casi 760 mil personas desplazadas en su país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá.

Detienen a presuntos espías en Irán

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó el envío de militares a Catar, Emiratos Árabes y arabia Saudita, para capacitarlos en el derribo de drones iraníes.

De igual forma, el Ministerio de Inteligencia iraní informó que detuvieron a 30 personas por presunto espionaje. Destaca un extranjero, de identidad no revelada, quien supuestamente “espiaba para dos países del Golfo, en nombre del enemigo estadounidense-sionista.”

