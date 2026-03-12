Ataque iraní provoca incendio en tanques de combustible en Muharraq, Baréin

GENERANDO AUDIO...

Un incendio en tanques de combustible en Muharraq, Baréin, cerca del aeropuerto, fue registrado la madrugada del 12 de marzo, luego de que fuerzas iraníes atacaran la instalación, informó el Ministerio de Información de Baréin. El siniestro generó grandes llamas y columnas de humo, mientras bomberos trabajaban para controlar el fuego en la zona.

El video difundido por las autoridades muestra a los equipos de emergencia combatiendo el incendio en la instalación ubicada en Muharraq, una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Baréin. De acuerdo con la información oficial publicada en X, los tanques de combustible fueron objetivo del ataque iraní durante las primeras horas del jueves.

Las imágenes difundidas muestran llamas intensas y humo elevándose sobre la instalación, mientras los bomberos intentan contener el incendio.

El sitio afectado corresponden a la zona de Muharraq, cerca de infraestructura energética y aeroportuaria.

Conflicto entre Irán y aliados occidentales escala en Medio Oriente

El ataque ocurre en medio del conflicto armado que comenzó tras bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, la guerra ha dejado alrededor de 2 mil personas muertas y ha generado tensión en los mercados energéticos y el transporte global.

La expansión del conflicto por varias zonas de Medio Oriente también ha provocado planes para una liberación récord de reservas estratégicas de petróleo, con el objetivo de reducir el impacto de uno de los mayores choques energéticos desde la década de 1970.

Las autoridades en Baréin no han informado hasta el momento sobre víctimas o daños adicionales, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo el incidente en la zona afectada.

