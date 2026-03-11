Cancelación de Irán en el Mundial refleja impacto del conflicto en Medio Oriente: experto

GENERANDO AUDIO...

La cancelación de la participación de la selección de Irán en el Mundial de fútbol se debe al contexto de guerra y a la situación interna del país, destacó el internacionalista Abelardo Rodríguez, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, explicó que el conflicto en Medio Oriente tiene como objetivo posicionar a Israel en Medio Oriente y buscar mermar a toda costa la posibilidad de todo tipo de armamento de Irán.

