Petróleo sube, pese a liberación de reservas; bolsas globales cierran con pérdidas moderadas

Los precios del petróleo volvieron a subir este miércoles pese a que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la liberación de 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas para compensar las interrupciones de suministro provocadas por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El repunte se produce tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Por esta vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, lo que ha generado una fuerte preocupación en los mercados energéticos y financieros.

Precios del petróleo siguen al alza

A pesar de la liberación récord de reservas anunciada por los 32 países miembros de la AIE, los mercados petroleros mantuvieron su tendencia alcista durante la jornada.

El barril de Brent, referencia internacional del petróleo, subió 4.76% y cerró en 91.98 dólares, mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, aumentó 4.55% hasta los 87.25 dólares.

Aunque los precios se mantienen por debajo de los 120 dólares por barril que se registraron a inicios de semana —su nivel más alto desde 2022—, el crudo ya cuesta cerca de 20 dólares más que antes del inicio del conflicto en la región.

Expertos del sector energético señalan que el volumen liberado por los países consumidores no compensa completamente la interrupción del suministro global.

El analista Helge Andre Martinsen, de la firma DNB Carnegie, explicó que la liberación de reservas podría aportar alrededor de 1.75 millones de barriles diarios, mientras que la pérdida total de suministro podría alcanzar 11 millones de barriles por día.

“Ayudará, pero no representará una gran diferencia para el equilibrio mundial del petróleo a muy corto plazo”, advirtió el especialista.

Trump plantea usar reservas de petróleo de Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno podría recurrir parcialmente a las reservas estratégicas de petróleo para intentar frenar el aumento de los precios.

Durante una entrevista con una cadena local de Cincinnati, el mandatario aseguró que su administración podría liberar parte del crudo almacenado.

“Ahora mismo la reduciremos un poco, eso hará bajar los precios”, señaló Trump al ser cuestionado sobre la posibilidad de utilizar estas reservas.

Estados Unidos posee una de las mayores reservas estratégicas del mundo, diseñadas para enfrentar crisis energéticas o interrupciones severas del suministro.

Mercados bursátiles reaccionan con cautela

La tensión geopolítica también afectó a los mercados financieros internacionales, que mostraron una reacción moderada tras el anuncio de la AIE.

En Wall Street, los principales índices terminaron la jornada con resultados mixtos:

Dow Jones Industrial Average cayó 0.61%

cayó S&P 500 retrocedió 0.08%

retrocedió Nasdaq Composite logró avanzar 0.08%

En Europa, las principales bolsas también cerraron en terreno negativo:

Fráncfort : -1.37%

: -1.37% Londres : -0.90%

: -0.90% París: -0.19%

Los analistas consideran que los inversionistas siguen atentos a la evolución del conflicto y, especialmente, a la situación en el estrecho de Ormuz.

Conflicto en Oriente Medio mantiene en alerta a los mercados

La escalada comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos en Irán, lo que provocó represalias por parte de Teherán contra infraestructuras energéticas y buques en varios países del Golfo.

Según expertos financieros, el riesgo de que el conflicto se prolongue podría generar mayor volatilidad en los mercados energéticos y bursátiles.

El estratega de inversiones John Plassard, de Cité Gestion Private Bank, señaló que los inversionistas esperan señales claras de estabilidad.

“Los mercados necesitan pruebas concretas de que la situación en el estrecho de Ormuz volverá a la normalidad”, explicó.

Sin embargo, varios ataques contra buques durante la jornada y las advertencias de Irán sobre una posible “guerra de desgaste a largo plazo” mantienen la incertidumbre global.

Analistas como Joshua Mahony, de Scope Markets, consideran que la tensión podría seguir presionando a los mercados en los próximos días.

Para el analista Fawad Razaqzada, de Forex.com, la estrategia adoptada por Irán sugiere que la crisis podría intensificarse en lugar de disminuir.

Mientras persista la incertidumbre sobre la seguridad del comercio energético en el Golfo Pérsico, los mercados seguirán reaccionando a cada nuevo episodio del conflicto.

