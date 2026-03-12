Video: atacan petroleros frente a costas de Irak; rescatan a tripulación tras explosión en el Golfo Pérsico

GENERANDO AUDIO...

Petrolero sufre ataque frente a Irak. Foto: Reuters | Ilustrativa

Al menos dos petroleros extranjeros que transportaban crudo iraquí fueron atacados en el Golfo Pérsico, frente a las costas de Irak, durante las últimas horas. El incidente provocó un incendio en una de las embarcaciones y movilizó a autoridades portuarias del país.

De acuerdo con información difundida por la agencia nacional de noticias iraquí (INA), el ataque ocurrió en aguas territoriales de Irak, lo que obligó a activar protocolos de emergencia para rescatar a la tripulación de los buques afectados.

Las autoridades informaron que al rededor de 20 miembros de la tripulación fueron evacuados y puestos a salvo, luego de que el fuego se extendiera en una de las embarcaciones en medio del incidente.

Ataque a petroleros con crudo iraquí en el Golfo Pérsico

Farhan Al-Fartousi, funcionario de la Compañía General de Puertos de Irak, confirmó que el personal portuario participó directamente en las labores de rescate.

“El personal de los puertos iraquíes rescató a la tripulación de un petrolero extranjero que fue blanco de un ataque en aguas territoriales iraquíes”, declaró el funcionario a medios locales. Hasta el momento no se ha informado oficialmente quién estaría detrás del ataque ni qué tipo de arma o explosión provocó el incendio en las embarcaciones.

Las autoridades no reportaron víctimas mortales ni heridos, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas del ataque y los daños provocados a los petroleros.

