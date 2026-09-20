Ataques con drones de Ucrania dejan 2 muertos en Rusia y daños en una refinería

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Foto: Reuters

Moscú y su región aledaña fueron atacadas el domingo con cientos de drones que mataron a dos personas y dañaron una importante refinería, en el último día de elecciones legislativas rusas, informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región alrededor de la capital, Andréi Vorobiov, informó de 249 drones derribados, lo que causó daños en varias zonas residenciales. “El ataque continúa”, agregó en Telegram en horas de la mañana.

BREAKING: Ukrainian drones have just struck Russia's Kapotnya oil refinery in Moscow, the city's only refinery with a capacity of around 280,000 barrels per day, in a raid on the capital this morning.



This comes only six days after Trump claimed that Ukraine had agreed to stop… pic.twitter.com/qx5zwh6Wre — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 20, 2026

Dos personas murieron en la acción, una mujer de 44 años y un anciano, en dos sitios diferentes, indicó el alcalde. Unas 400 personas fueron evacuadas por un incendio causado por la caída de un dron sobre un edificio, según el funcionario.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianine, informó de al menos 186 drones derribados por la defensa antiaérea rusa.

DIRECT UKRAINIAN HIT IN MOSCOW, RUSSIA



🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/jPoVqeu5hQ — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 20, 2026

No precisó el origen del ataque, pero ocurre en momentos que Ucrania intensifica sus bombardeos en lo profundo del territorio ruso, sobre todo dirigido a infraestructuras energéticas y logísticas, en represalia por los ataques en su contra.

“Una instalación en el territorio de la Refinería Petrolera de Moscú resultó dañada”, añadió Sobianin, quien aseguró que no se registraron víctimas.

Moments when Ukranian FP-1 UAVs struck an oil refinery in Moscow early in the morning. pic.twitter.com/faRzfvpLls — Monitoring the Situation (@monitoringmeme) September 20, 2026

Los nuevos ataques coinciden con el tercer y último día de elecciones legislativas rusas, que deberían saldarse con una victoria del partido del presidente Vladimir Putin

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