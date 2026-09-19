Trump propone cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial; estas son las tres opciones

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Donald Trump busca cambiar nombre de la IA. Foto: Reuters / AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial (IA) y lanzó una encuesta en redes sociales para que los usuarios elijan entre tres opciones que, de acuerdo con su planteamiento, describirían de otra manera a esta tecnología.

Trump propone cambiar nombre de la IA y da tres opciones

El mandatario estadounidense señaló, a través de su cuenta de Truth Social, que muchas personas consideran que las palabras “Inteligencia Artificial” son inexactas y poco elocuentes en relación con lo que representa la IA.

Como alternativas, Trump planteó las siguientes opciones:

Inteligencia Superior

Inteligencia Extrema

Inteligencia Suprema

Describió estas opciones como términos que, según su planteamiento, serían una descripción más precisa de este fenómeno tecnológico.

Trump pide votar por el nuevo nombre de la Inteligencia Artificial

Después de presentar las tres propuestas, Trump señaló que se trataba de una encuesta y pidió a sus seguidores participar para determinar cuál sería el nombre más adecuado para lo que describió como una “revolución” en crecimiento.

La publicación del mandatario estadounidense no establece que exista una decisión del Gobierno de Estados Unidos para sustituir oficialmente el término Inteligencia Artificial en documentos o disposiciones gubernamentales.

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