“No seremos disuadidos”: CNN responde al veto de la Casa Blanca

GENERANDO AUDIO...

Trump vetó a medios de Casa Blanca por “difundir fake news”. Foto: Reuters

La cadena CNN respondió al veto impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra varios medios de comunicación y aseguró que continuará cubriendo las actividades de la Casa Blanca pese a las restricciones anunciadas por su administración.

La reacción ocurrió después de que periodistas de CNN no pudieran ingresar este viernes al perímetro de la Casa Blanca, como parte de la medida anunciada por Trump contra CNN, MSNOW y Politico, medios a los que acusa de publicar información falsa sobre su gobierno.

CNN statement following being denied access to the White House grounds this morning: pic.twitter.com/7Ox03COW0o — CNN Communications (@CNNPR) September 19, 2026

CNN acusa una restricción al trabajo periodístico

En un posicionamiento oficial, la cadena señaló que impedir el acceso de sus reporteros a instalaciones gubernamentales representa una interferencia en el ejercicio de la prensa.

“La misión de CNN de informar sobre el gobierno de Estados Unidos continuará independientemente de cualquier intento de restringir el acceso físico a la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales”.

La televisora afirmó además que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege su labor periodística y calificó la prohibición como una medida contraria a ese derecho.

“No seremos disuadidos de nuestro deber de exigir responsabilidades al gobierno y a otros organismos públicos”.

El origen del conflicto

Horas antes, Trump anunció que CNN, MSNOW y Politico perderían acceso a la Casa Blanca, argumentando que estos medios difunden lo que calificó como “ficciones y mentiras” sobre su administración.

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que ciertos medios de comunicación no deberían informar sobre su gobierno si continúan publicando lo que considera información falsa.

Además, advirtió que otras organizaciones periodísticas podrían enfrentar medidas similares en el futuro.

Un nuevo choque entre Trump y la prensa

El enfrentamiento se suma a una larga lista de disputas entre Trump y medios de comunicación.

Durante su primer mandato ya había protagonizado conflictos con periodistas acreditados en la Casa Blanca, incluido el caso del reportero de CNN Jim Acosta, cuyo acceso fue retirado temporalmente antes de ser restituido por una resolución judicial.

En su actual administración también se han registrado desacuerdos con agencias de noticias por la cobertura de diversos temas relacionados con la política federal.

“Respaldamos plenamente a nuestro equipo”

CNN cerró su mensaje reiterando que mantendrá la cobertura de las actividades del gobierno estadounidense y expresó respaldo a los periodistas afectados por la nueva política de acceso.

“Continuaremos informando sobre las acciones y los procesos de esta administración sin miedo ni favoritismos”.

La cadena concluyó señalando que respalda plenamente a su equipo asignado a la Casa Blanca y que seguirá ejerciendo su labor periodística pese a las restricciones anunciadas por la administración Trump.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.