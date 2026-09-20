Trump asegura que temores son rumores de la izquierda y anuncia creación de una “Fuerza de la IA”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una “Fuerza de la IA” y la designación de un “zar” en su administración para impulsar y coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), respondiendo así a las advertencias en los últimos días por los principales líderes del sector ante el acelerado avance de esta tecnología.

Asimismo, en un mensaje posterior aseguró que el término “Inteligencia Artificial” es impreciso, llamando a los usuarios de Truth Social a votar por un nuevo nombre, entre tres opciones: Inteligencia Superior (SI), Inteligencia Extrema (EI), o Inteligencia Suprema (SI).

President Trump says the latest left-wing hoax is an attempt to wreck American AI.

Trump lists Russia, Ukraine, climate, two impeachments, and men in women’s sports as the earlier versions.

The fight started as an attack on data centers, he says, until towns saw the paychecks.

He… pic.twitter.com/7xD147SecB — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 19, 2026

¿Qué dijo Trump sobre la Inteligencia Artificial?

En una publicación en sus redes sociales, volvió a desestimar las advertencias emitidas sobre su rápido desarrollo, siendo presentada como una amenaza para la existencia humana. De esta manera, Trump prometió fomentar su desarrollo en Estados Unidos y afirmó que el sistema judicial ya actúa como salvaguarda.

“De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y velaremos por su desarrollo. Sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”, declaró.

De igual forma, en su mensaje este sábado aseguró que las advertencias fueron generadas por los rumores difundidos por la izquierda en su país para desacreditar los logros tecnológicos para “destruir al país”, a la vez que citó ejemplos que, para él, son parte de la campaña de “desinformación” de sus adversarios.

El presidente estadounidense ha comparado esta tecnología con otros acontecimientos históricos, como el desarrollo de Internet, y lo ha calificado como “la próxima revolución industrial”. Asimismo, cree que incluso su impacto “será más grande”, llegando incluso a indicar que la Inteligencia Artificial podría aglutinar el 25% del PIB de Washington.

En este contexto, anunció la puesta en marcha de esta “Fuerza de la Inteligencia Artificial”, cuyos detalles aún no se han hecho públicos. Asimismo, Trump confirmado que formalizará en breve el nombramiento de un nuevo “zar” gubernamental para el sector, vacante desde que David Sacks –designado en diciembre de 2024 como responsable de IA y criptomonedas de la Casa Blanca– concluyó su mandato como funcionario especial en marzo pasado.

“Estoy creando la Fuerza de Inteligencia Artificial, de forma muy similar a como hice con la Fuerza Espacial, que ha sido un éxito tremendo durante mi primer mandato. Con ese fin, anunciaré, en un futuro próximo, al ‘zar’ de la IA”, matizó.

El anuncio coincide con la preparación de la próxima cumbre en Washington entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la que se prevé que la competencia por el liderazgo tecnológico global de la IA ocupe un lugar central. Precisamente la semana pasada, Sacks matizó en declaraciones a la cadena CBS que los recelos sobre la amenaza existencial de la IA son “exagerados” y defendió la necesidad de mantener el ritmo de desarrollo de esta tecnología bajo una cautela razonable.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.