Ataques con drones de Ucrania dejan al menos 4 muertos y 7 heridos en Rusia

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Muertos y heridos tras ataque de Ucrania a Rusia. Foto: AFP

Rusia informó que una nueva ola de ataques con drones de Ucrania dejó cuatro personas muertas y siete heridas durante la noche del domingo. Tres de las víctimas fallecieron en la región de Moscú, mientras que otra perdió la vida en Bélgorod, una zona fronteriza con territorio ucraniano.

Las autoridades rusas señalaron que sus sistemas de defensa derribaron decenas de drones y que los ataques también provocaron incendios y daños en edificios residenciales e instalaciones industriales. Los hechos ocurrieron mientras los aliados de Ucrania se preparan para reunirse en París con el objetivo de reforzar el apoyo a Kiev.

Ataques con drones en Moscú y Bélgorod dejan víctimas

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en la localidad de Pionersky, en el distrito de Istra, tras la caída de drones.

Además, otras dos personas sufrieron lesiones en Solnechnogorsk, donde un dron impactó un edificio de departamentos.

Según el funcionario, las defensas antiaéreas rusas derribaron 81 drones durante la noche en la región de Moscú, aunque algunos lograron alcanzar sus objetivos.

Bélgorod y Stavropol también registran daños

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, una mujer murió después del impacto de un dron en la localidad de Beriozovka, mientras que dos hombres resultaron heridos en otro ataque, de acuerdo con autoridades locales.

Por otra parte, un ataque con drones provocó un incendio en una zona industrial del distrito de Shpakovski, en la región de Stavropol, informó el gobernador Vladimir Vladimirov. Hasta el momento no se reportan víctimas por ese incidente.

Ataques ocurren en medio de nuevas reuniones sobre la guerra

En los últimos meses, Ucrania ha incrementado el uso de drones para atacar objetivos dentro de Rusia, especialmente instalaciones energéticas y militares, como parte del conflicto iniciado en 2022.

Los ataques se producen mientras representantes de países aliados de Ucrania se reúnen este lunes en París para analizar nuevas medidas de apoyo y aumentar la presión diplomática sobre Rusia con el objetivo de buscar una salida al conflicto.

Las autoridades rusas continúan evaluando los daños causados por los ataques y mantienen activos los operativos de seguridad en las zonas afectadas.

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