Estudió en una de las mejores escuelas de China y terminó siendo el “rey del fentanilo” en México: él es Zhi Dong Zhang

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Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino de 39 años conocido en el mundo criminal como el “Hermano Wang” o el “rey del fentanilo”, volvió a ser noticia tras la revelación de nuevos detalles sobre el papel que presuntamente desempeñó en la red de suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa. Actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, país que lo acusa de ser uno de los principales operadores del tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con un artículo reciente de la BBC, las autoridades detuvieron a Zhang en México en 2024, pero este escapó del arresto domiciliario; posteriormente, lo recapturaron y lo extraditaron a territorio estadounidense en 2025.

El narcotraficante Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang”, fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y lavado de dinero en Nueva York y Georgia.



“El acusado está señalado de dirigir una empresa global que inundó a nuestras… https://t.co/WL97jX6elO — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 19, 2025

Las autoridades lo acusan de liderar una organización dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de participar en operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, Zhang se declaró inocente y permanece a la espera de juicio.

¿Quién es Zhang Zhidong, el presunto “rey del fentanilo”?

Antes de ser vinculado con el narcotráfico, Zhang Zhidong era un profesionista. Se graduó en 2010 de la Universidad de Pekín, una de las instituciones académicas más prestigiosas de China, donde estudió español. Un año después viajó a México para trabajar en una empresa china dedicada a la extracción de mineral de hierro.

Personas que lo conocieron en esa etapa lo describieron como un hombre con facilidad para aprender idiomas, negociar y adaptarse al entorno mexicano. Tras la quiebra de la empresa donde laboraba, decidió permanecer en el país y, según la investigación, comenzó a establecer contactos que más tarde lo habrían acercado al Cártel de Sinaloa.

El presunto enlace entre China y el Cártel de Sinaloa

Según la acusación presentada por autoridades estadounidenses, Zhang Zhidong actuó como intermediario entre fabricantes chinos de precursores químicos y laboratorios clandestinos en México, desde donde se producía fentanilo destinado principalmente al mercado de Estados Unidos.

Integrantes del Cártel de Sinaloa entrevistados por la BBC aseguraron que era una figura clave para conseguir los insumos necesarios para fabricar la droga. Investigadores especializados también lo describen como un operador con una red internacional poco común, con vínculos en China, México y Estados Unidos.

Su captura afectó el suministro de precursores

Las autoridades mexicanas atribuyen a Zhang la distribución de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, así como el manejo de millones de dólares derivados del narcotráfico. Tras su captura y extradición, presuntos integrantes del cártel afirmaron que la organización enfrentó dificultades para conseguir precursores químicos, aunque reconocieron que posteriormente comenzaron a reconstruir la red de suministro.

Mientras el proceso judicial continúa en Estados Unidos, el caso de Zhi Dong Zhang es considerado uno de los más relevantes por el presunto papel que desempeñó en la cadena internacional de producción y tráfico de fentanilo.

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