Estados Unidos e Irán continúan con ataques mutuos por navegación en el estrecho de Ormuz

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Foto: U.S. Central Command/Via Reuters

El ejército de Estados Unidos lanzó este domingo una nueva ola de bombardeos contra Irán luego de disparos en el estrecho de Ormuz contra buques comerciales y ataques en el Golfo, donde varios aliados de Washington han sido golpeados.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

The U.S. has now destroyed Iran's military bases. At least 500 missiles have been locked and loaded. pic.twitter.com/hGdmgwlqLC — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 13, 2026

El último bombardeo de las fuerzas estadounidenses comenzó a las 21:00 GMT del domingo, informó el Mando Central para Oriente Medio (Centcom) en X, tras haber anunciado la noche previa aproximadamente 140 ataques. En tanto, el Ministerio del Interior de Baréin anunció que las sirenas de alerta aérea se activaron la madrugada del lunes ante un ataque contra el país del Golfo que tiene bases estadounidenses, las cuales han sido alcanzadas por Irán.

Las ofensivas mutuas más recientes socavan el acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a su guerra, que ha generado consecuencias económicas globales desde su inicio a finales de febrero.

Medios estatales iraníes informaron de ataques estadounidenses en zonas del sur y el oeste de Irán, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abbas, cerca del estrecho.

En la ciudad de Mahshahr, en el sudoeste de Irán, “una persona fue martirizada y otras cuatro resultaron heridas” en el bombardeo estadounidense, informó una autoridad de la provincia de Juzestán citada por la agencia oficial IRNA.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Irán condenó antes los bombardeos estadounidenses en su territorio, ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y reprochó a Washington haber “dejado sin efecto todos los esfuerzos de estos últimos meses” para restablecer la paz en la región, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los renovados combates siguieron a un ataque iraní a primera hora del domingo, contra un barco comercial en el estrecho de Ormuz, cuya tripulación se vio obligada a abandonarlo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta semana que el alto al fuego “terminó” por los ataques iraníes contra buques en Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Los precios del petróleo, que habían caído desde el anuncio del acuerdo, subieron más de un 3.5% en el mercado asiático el lunes, con la referencia estadounidense WTI superando los 74 dólares por barril.

BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 12, 2026

Ormuz “permanecerá cerrado”

Los Guardias Revolucionarios de Irán afirmaron que “el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses”, según la agencia IRNA. Después, el ejército estadounidense afirmó que “Irán no controla” este paso.

Al anunciar el cierre del estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución explicaron que dispararon tiros de advertencia contra un barco que “había intentado tomar una ruta no autorizada”. Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

El jefe de la diplomacia pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la “desescalada” y a la moderación y el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a que se “reanuden urgentemente las negociaciones” de paz.

U.S. Central Command has said that they have completed the most recent wave on strikes against Iran, as dozens of strikes were carried out against Iranian military air-defense systems, coastal radar sites, missile and drone capabilities, and small boats. pic.twitter.com/k3syRmDiw2 — OSINTdefender (@sentdefender) July 13, 2026

Países atacados

Tras el último embate de Estados Unidos contra Irán este domingo, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques contra su territorio, y se escucharon explosiones en Catar.

Las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles y se reportaron tres heridos, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato “en respuesta a los ataques continuos” de Washington.

BREAKING: The Aghajari Oil and Gas Airport in Omidiyeh, Iran, has been hit by US airstrikes.



Almost all cities in Khuzestan Province have been struck in the past three hours. pic.twitter.com/Psz1mUiOLW — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 13, 2026

Los Guardianes reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia IRIB.

También Jordania indicó haber sido blanco este domingo de tres misiles iraníes que no causaron daños y en Kuwait las autoridades informaron que tres puestos fronterizos y una plataforma petrolífera fueron atacados, sin atribuir la responsabilidad.

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