Voraz incendio deja al menos 27 muertos y decenas de heridos en bar de Tailandia

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Foto: AFP

Un enorme incendio en un bar de Bangkok, la capital tailandesa, dejó al menos 27 muertos y decenas de heridos, la noche de este domingo, cuando personas corrieron aterrorizadas de las llamas, según autoridades, testigos e imágenes de video.

Un periodista observó la mañana del lunes varias bolsas de cadáveres en el suelo frente al bar Rong Beer Na Lat Phrao, mientras decenas de socorristas recorrían el sitio.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

🚨🚒 Reportan al menos 27 fallecidos por el incendio de un bar en Tailandia



🥀 El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, informó sobre el número de fallecidos en el bar ubicado en Bangkok; además, detalló que un número sin especificar de heridos fue trasladado a… pic.twitter.com/8M7V5RW92F — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 12, 2026

“El incendio se propagó rápidamente, alcanzando el techo. El humo podría ser la principal causa de muerte”, declaró a periodistas el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, frente al bar en las afueras de la capital tailandesa. Precisó que 27 personas murieron y 63 fueron hospitalizadas con heridas, incluyendo a 22 en condiciones críticas.

Muchas de las víctimas fueron encontradas cerca de una puerta de emergencia y las autoridades creen que habría estado obstaculizada, indicó, a la vez que acotó “no sabemos cuántas personas había adentro, pero al parecer eran muchas”.

El conductor de mototaxi Surin Jaiharn, de 45 años, contó que observó el estallido de llamas desde las puertas del bar y ayudo a unas cinco personas que huían con quemaduras en la piel. “Me siento deprimido, vi muchas muertes y desconozco la suerte de la gente que ayudé”, declaró Surin.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, visitó el sitio a primera hora y dijo que los músicos en el bar vieron “humo procedente de un interruptor cerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión”. “La mayoría de las víctimas corrieron a la parte trasera, hacia unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante”, declaró a la prensa.

La policía nacional de Tailandia dijo en redes sociales la madrugada del lunes que el incendio había sido “puesto bajo control”.

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