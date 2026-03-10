Ataques de Israel en Líbano provocan casi 700 mil desplazados y 84 niños muertos: agencias de la ONU

GENERANDO AUDIO...

Líbano en crisis por ataques de Israel. Foto: AFP.

La crisis humanitaria en Líbano se agrava en medio de la guerra en Medio Oriente. Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron este martes que más de 667 mil personas han sido desplazadas y 84 niños han muerto, mientras la vida de la población se ve alterada a gran escala en todo el país.

Desplazados y muertos en Líbano por ataques de Israel

Las agencias de la ONU informaron que el número de desplazados en Líbano superó las 667 mil personas, lo que refleja el impacto de los ataques israelíes en Líbano en zonas urbanas y residenciales.

El conflicto se intensificó luego de que el grupo militante libanés Hezbolá lanzara cohetes y drones contra Israel. Posteriormente, Israel respondió con bombardeos en diferentes puntos del territorio libanés.

Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en Líbano, indicó que el conflicto ha provocado la muerte de 84 niños en la guerra en Líbano durante la primera semana de enfrentamientos.

“El conflicto sólo dura siete días y ya estamos viendo que casi 100 niños han perdido la vida” Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en Líbano.

Evacuaciones masivas impulsan desplazamiento en Líbano

El aumento del número de desplazados en Líbano también está relacionado con órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí para zonas del sur del país y para suburbios densamente poblados en el sur de Beirut.

Estas órdenes provocaron movimientos masivos de población durante los últimos días.

La Agencia de la ONU para los Refugiados señaló que el ritmo actual de desplazamiento supera los niveles registrados durante la guerra entre Hezbolá e Israel de 2023-2024. En ese conflicto, alrededor de 886 mil personas fueron desplazadas internamente en Líbano.

Refugios y viviendas temporales para desplazados en Líbano

La Agencia de la ONU para los Refugiados informó que alrededor de 120 mil personas desplazadas en Líbano se encuentran alojadas en refugios designados por el gobierno.

Sin embargo, miles de personas siguen buscando un lugar donde permanecer mientras continúan los ataques israelíes en Líbano.

De acuerdo con Karolina Lindholm Billing, representante del ACNUR en el país, muchos desplazados se refugian con familiares o amigos, mientras que otros permanecen en vehículos o en la vía pública.

“Vemos autos alineados a lo largo de la calle con gente durmiendo en ellos y también en las aceras” Karolina Lindholm Billing, representante del ACNUR en el Líbano.

Además, la representante señaló que varias de las personas desplazadas ya habían abandonado sus hogares durante enfrentamientos previos registrados en 2024.

Hospitales y servicios de salud bajo presión en Líbano

La OMS advirtió que el sistema sanitario enfrenta presión debido al aumento de víctimas por los ataques israelíes en Líbano.

De acuerdo con el organismo, cinco hospitales quedaron fuera de servicio, cuatro resultaron parcialmente dañados y 43 centros de atención primaria cerraron, principalmente en el sur del país.

Puntualizó que el personal médico y los equipos de emergencia trabajan para atender el incremento de pacientes lesionados por los bombardeos.

